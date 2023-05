„Bylo to hodně těžké utkání, protože Chotětov šel do zápasu posílen o kvalitní fotbalisty z kádru áčka. V určitých pasážích byl soupeř lepší, chvílemi byla hra vyrovnaná. V závěru jsme my byli šťastnější,“ hodnotil utkání záložník Sportingu Jan Javůrek. Ten v kontextu už tak zajímavého utkání psal bláznivý příběh.

Příběh zápasu, ve kterém si vyzkoušel dva posty a vstřelil v něm dva góly. Z toho úvodního ze 13. minuty ale radost rozhodně neměl, neboť šlo o branku vlastní. „Chtěl jsem míč na zadní tyči prodloužit hlavou na roh, protože jsem věděl, že mám za zády útočníka, který by ho uklidil do branky. Ale špatně jsem ho trefil a uklidil jsem ho za něj.“

První poločas pak skončil výsledkem 2:2. Do toho druhého už nastoupil Javůrek v brankářském dresu. Gólman Sportingu Pavel Suchý totiž musel střídat, protože mu po úderu kolenem do hlavy od protihráče bylo nevolno. Javůrek tak šel do branky podruhé během jednoho týdne. „Už v pondělní dohrávce v Židněvsi jsem šel chytat místo zraněného Lukáše Boška, který si udělal výron kotníku. Ale nevadí mi to, já si zachytám rád. I na tréninku si do branky občas vlezu, v přípravě jsem odchytal dva zápasy a na podzim jsem za béčko dokonce vychytal nulu,“ popisuje šestatřicetiletý univerzál.

Tentokrát to ale zase taková sláva nebyla. „Dostal jsem dva smolné góly. V obou případech jsem míč moc neviděl a někudy mi to propadlo,“ hlásí Javor. S jeho týmem to nevypadalo dobře, v 68. minutě šli domácí do vedení 3:2, o dvě minuty později pak dostal hostující Petr Volf po druhé žluté červenou kartu. Boleslavané se ale nevzdali a v 76. minutě vyrovnal svým druhým gólem v kariéře stoper Jakub Vlk.

O tři minuty později už ale zase vedli domácí, když jim vedení 4:3 vystřelil matador Petr Buryán. Hosté se ale ještě zmohli na odpověď. V 88. minutě kopali totiž penaltu. K ní se postavil v tu chvíli brankář Javůrek: „Když ji rozhodčí odpískal, tak jsem se na ni vydal. Ale čekal jsem, jestli si míč nevezme nikdo jiný, protože nás je určených k exekuci víc. Nikdo si ale asi nevěřil, tak to nechali na mě, čemuž se docela divím, protože jsem nehrál zrovna nejlepší zápas.“

Javůrek penaltu proměnil a bylo to 4:4. Ale ani to nebyl konec bláznivého scénáře. Ve třetí minutě nastavení přišel ještě jeden gól. „Domácí chtěli po kontaktu ve vápně penaltu a trošku se hádali a přestali hrát. My jsme nakopli balón za obranu a jejich brankář se srazil s obráncem a Honza Jonáš dovedl míč do opuštěné branky,“ popisuje výbuch radosti v hostujícím táboře Jan Javůrek.

Jeho Sporting se tak bodově dotáhl na Jivinu, když nyní mají oba celky 44 bodů. Třetí Bakov B ztrácí pět bodů, čtvrtý Chotětov už deset. „Pro nás to byla klíčová výhra, protože jsme Chotětovu odskočili na deset bodů. Kdybychom prohráli bylo by to o čtyři,“ říká Javůrek a dodává: „Teď ještě musíme odříznout Bakov a závěr soutěže už pak snad zvládneme.“ Bude z toho na konci sezony historický postup klubu do nejvyšší okresní soutěže?