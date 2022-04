Do jarních odvet vstoupily už také celky dvou nejnižších okresních fotbalových soutěží.

III. třída skupina A

Hned na úvod se hrál ve skupině A třetí třídy přímý souboj o první místo. V Čisté to byla spíše válka, a z ní nakonec vyšli vítězně hosté od boleslavského koupaliště. O jejich výhře 3:2 nakonec rozhodl tři minuty před koncem z pokutového kopu Lukáš Losík. Oba celky si pak ještě dohrály zápas na sociálních sítích. To ale nic nemění na faktu, že SKP jde do čela soutěže, právě na úkor Čisteckých.

Malé městské derby v Čejeticích vítěze nepoznalo. Domácí byli v zápase proti Sportingu v prvním poločase lepším týmem, i přesto šli po Jonášově střele do vedení hosté. Domácí pak dvakrát udeřili ze vzduchu, když se dvakrát trefil hlavou důrazný Tlášek. Poslední desetiminutovka pak přinesla kromě hostujícího tlaku také sněhovou vánici, ve které v 87. minutě vyrovnal na konečných 2:2 Žitník.

Hokejový brankář Krinwald sází góly ve fotbale. Jesenici sestřelil čtyřmi kousky

S přehledem potvrdily role favoritů celky Židněvsi a Jiviny. Prvně jmenovaní doma přehráli Katusice 4:1, Jivina pak uštědřila kanára Dlouhé Lhotě na jejím hřišti. Bakovské béčko si odvezlo všechny tři body z Kláštera po výhře 4:1.

V Nové Vsi to vypadalo v prvním poločase na poklidný zápas. Domácí vedli po pětačtyřiceti minutách 4:0 a vypadalo to, že druhý poločas se bude jenom dohrávat. Ale v něm se děly věci. Kromě toho, že domácí přidali ještě dvě branky, přišli také o dva hráče. Daniel Mastej si po pádu v souboji přivodil zlomeninu klíční kosti, o chvíli později musel ze hřiště také jeho spoluhráč Josef Minář, který si při pokusu o nůžky poranil zápěstí. V nastaveném čase pak dostal červenou kartu po druhé žluté ještě hostující Jaroslav Kubín a po zápase také vedoucí Vladimír Horák.

12. kolo: Čejetice – Sporting 2:2 (33. a 39. Tlášek, 30. J. Jonáš, 87. Žitník), Židněves – Katusice 4:1 (26., 44. a 76. Měkota, 16. Korec – 20. Knot), Čistá – SKP 2:3 (38. a 67. Kalina – 7. a 68. Gába, 87. Losík), Nová Ves – Strašnov 6:0 (17. a 52. Lauryn, 20. Muška, 36. Proc, 45. Minář, 90.+2 Mařan), Klášter – Bakov B 1:4 (31. Železný – 41. a 72. Špringer, 18. Turek, 41. Zvolinski), Dlouhá Lhota – Jivina 0:6 (1., 5. a 85. Šturma, 45. Vrabec, 60. Bajer, 64. Novák).

III. třída skupina B

Škoda, že fotbalisty Bezna nešlo zařadit do okresního přeboru už pro jarní část sezony. Ve třetí třídě totiž už nemají díky své jasné dominanci co dělat. To na vlastní kůži poznaly o víkendu Nemyslovice, které si ze sousedního městysu odvezli domů osmigólový náklad. O pět branek se postarali Šislerovci.

Kosořice vyšlehaly Krnsko už týden před velikonoční hodovačkou

Kochánky se doma ani jednou neprosadily a prohráli s ledeckými fotbalisty 0:3. Horky si ze souboje béček odvezly z Pěčic porážku 1:4. Doma pak brala bod béčka Zdětína a Chotětova. Zdětín hrál 1:1 s Jabkenicemi, Struhy hrály 3:3 v Chotětově. Zaváhaly v tabulce druhé Předměřice, které padly v Žerčicích poměrem 0:2.

13. kolo: Kochánky – Ledce 0:3 (61. a 68. Kamler, 12. Smutný), Bezno – Nemyslovice 8:1 (13., 39. a 64. M. Šisler, 44. a 74. J. Šisler, 31. Podzimek, 38. Novotný, 60. T. Hötzel – 33. Machovec), Pěčice B – Horky B 4:1 (13. a 64. Šťastný, 10. Bartoň, 71. Tůma – 35. Zítka), Zdětín B – Jabkenice 1:1 (26. Toman – 86. Varvarynets), Chotětov B – Struhy 3:3 (25. Vyhlas, 83. Nežerka, 87. T. Scheufler – 22. Šíma, 33. Náhlovský, 56. Vágner), Žerčice – Předměřice 2:0 (32. Kollárik, 57. Doležal).