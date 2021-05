Okresní fotbalisté měli po dvou nedohraných sezonách naději, že si přeci jenom na jaře mistrovské zápasy kopnou. Nové vedení okresního fotbalového svazu totiž mělo v plánu v květnu a červnu odehrát jakousi formu jarního poháru. Tedy sérii přípravných utkání, která by zaštiťoval samotný svaz a klubům by tak odpadly starosti s domlouváním soupeřů a rozhodčích.

Bezenský Šisler (vpravo) v souboji s Horňákem z Krnska. | Foto: FK Krnsko

Tato myšlenka však z kraje minulého týdne padla. „Sekretář fotbalové asociace Jan Pauly poslal epidemiologická pravidla, za kterých by bylo možné takové zápasy sehrát. A to by bylo pro svaz až příliš náročné. Proto jsme museli od našeho záměru bohužel ustoupit,“ uvedl člen nově složené sportovně-technické komise Mladoboleslavského fotbalového svazu Matěj Povšík. V pátek pak dorazilo od generálního sekretáře ještě upřesnění pravidel, ale na vyhlášení a zorganizování již jednou odvolané soutěže podle Povšíka nebyl na svazu čas. „Navíc si kluby už samy domluvily tréninkové zápasy o následujících víkendech,“ dodal Povšík.