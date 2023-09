O rok později byl hlavním iniciátorem založení klubové mládeže. O jedenáct let později nastupuje v okresním přeboru po boku hráčů, kteří byli jako sedmiletí prvními členy mladší přípravky na Astonce.

„Kluci měli odmala skvělé trenéry, takže jim to teď jde,“ vtipkuje hned na úvod šestatřicetiletá ofenzivní opora boleslavského klubu. Ale hned navážno dodává: „Je to neskutečný pocit být na jednom hřišti s odchovanci, kteří prošli Sportingem celou svoji mládežnickou kariérou. Aktuálně je v áčku asi pět hráčů toho úplně prvního týmu z roku 2013. Strašně jsem se na ten moment těšil, až si s nimi zahraju v dospělé kategorii. Zrovna minule mi jeden z nich říkal, že je to také super, zahrát si se svým prvním trenérem. To mi až málem ukápla slzička.“

Výchovou mladých fotbalistů jde ale Javůrek trošku i sám proti sobě. „Za chvíli mě asi vystrnadí ze sestavy,“ směje se.

Sázka na mládí se Sportingu vyplatila, v minulé sezoně mohl oslavit historický postup do nejvyšší okresní soutěže. „Byla to obrovská radost. Několik posledních let jsme k tomu směřovali, ale vždycky nám to o kousek uteklo. Když postupovaly tři týmy, tak my skončili čtvrtí. Pak postupoval jeden tým a my byli druzí. Teď už to konečně vyšlo. Je to pro nás odškrtnutý cíl a také splněný sen,“ hlásí Javůrek.

Po dvou porážkách v Krnsku a ve Zdětíně, navíc bez vstřeleného gólu, přišla ve třetím kole na domácím hřišti v městském derby s Čejeticemi konečně první tříbodová radost. A také první góly – hned v úvodu zápasu se dvakrát prosadil stylově právě Jan Javůrek, nejlepší střelec klubové historie.

„Už ve Zdětíně jsem měl dvě tutovky, ale trošku jsem měl svázané nohy. Teď už to konečně vyšlo, i když ten první gól byl hodně krkolomný. Viktor Povšík mi přihrával ze strany a já jsem o balón spíš zakopnul. Tak tak se dokutálel do brány, ale gól to byl. Druhý gól byl podobný, akorát šel centr z druhé strany a já už to trefil dobře,“ popisuje další historický zápis do sportingácké kroniky jeho držitel.

Nakonec z toho byla výhra 4:1. „Dva rychlé góly nám hodně pomohly, zklidnily nás. Po zbytek zápasu jsme pak už měli více ze hry a utkání jsme kontrolovali,“ popisuje zápas třetího kola odchovanec Dlouhé Lhoty. Ve své rodné vsi si zahrál i krajské soutěže, během studií v Německu si kopnul i v Drážďanech v místním klubu Striesen.

K němu se rád ve vzpomínkách vrací: „Na Německo vzpomínám pořád s láskou. S klukama jsem pořád v kontaktu, když mám trošku volného času, tak se tam jedu i na podívat na zápas.“ Volného času ale moc nemá – kromě hraní za áčko i béčko Sportingu ještě trénuje v klubu mládež, zároveň se vrátil také k rozhodcovské píšťalce.

Srovnání fotbalové kultury v Česku a Německu ale přidává: „Kolem fotbalu je tam úplně jiná atmosféra. Je to společenská událost v přátelské atmosféře. Je tam naprosto neskutečný respekt k soupeři a k rozhodčím. Všichni jsou mnohem přátelštější. A také je zde neskutečná podpora od obcí a místních podnikatelů. V každé vesničce mají fotbalisté neskutečné podmínky, ať už co se hřišť nebo samotného zázemí týká.“

Je tedy pro Javůrka vrchol kariéry okres se Sportingem, nebo jeho dřívější angažmá? „Po sportovní stránce to samozřejmě byly krajské soutěže se Lhotou nebo v Německu. Sporting je ale srdcovka, odměna za práci, kterou jsme do kluby s dalšími kluky vložili,“ hlásí pyšně Javůrek.

A jak po třech kolech vidí šance zeleno-bílých v nové soutěži? „Myslím, že na střed tabulky bychom mít v klidu mohli. Je před námi ale spousta práce, tady už vám nikdo nedá nic zadarmo. Mně osobně se ale v přeboru hraje dobře. Ve třetí třídě proti nám soupeři hodně bránili, tady naopak chtějí více útočit, čímž se pro nás otvírá vepředu víc místa,“ dodává hráč s nejvyšším počtem zápasů evidovaných v klubových análech.