To se díky reorganizaci o patro výše pro letošek změnilo a v nejnižší okresní hraje letos plný počet čtrnácti celků. „Je to rozhodně krok správným směrem. Nejenom, že si konečně zahrajeme proti dalším týmům, ale hodně šla nahoru kvalita. Teď je to skoro na úrovni třetí třídy, když ji většina celků ještě vloni hrála,“ porovnává útočník rezervy boleslavského Sportingu Jakub Pánek.

Ten i v letošní sezoně patří ke střeleckým oporám svého týmu. Ve víkendovém domácím zápase proti celku z Nemyslovic museli domácí otáčet nepříznivý průběh zápasu. Právě Pánek pak zápas ve druhém poločase hattrickem otočil. „Zápas se nerozhoduje jenom na hřišti, ale také v hlavách. V tomto směru nám hosté utkání hodně zjednodušili. Druhým aspektem byl fakt, že jsme šli do zápasu s jasným cílem a to vyhrát. Na hřišti to pak bylo vidět,“ hlásí boleslavský střelec k samotnému mači.

Všechny jeho tři góly měly stejný charakter – míč do běhu a pak už nekompromisní úprk směrem soupeřova branka. „Kluci už ví, kde jsou moje přednosti a vědí, kam mi mají míč kopnout. Z kondiční převahy jsme těžili i v neděli, obrana Nemyslovic už ve druhém poločase moc nestíhala,“ přidává Pánek.

Ten je s úvodem sezony obhájce prvního místa v pralesní lize spokojen. Sporting má po šesti odehraných kolech na svém kontě čtyři výhry a dvě porážky. To mu stačí na průběžné čtvrté místo. „Na to, jak někdy lepíme sestavu, tak je úvod sezony dobrý. Ale samy dobře víme, že máme hodně prostoru ke zlepšování,“ dodává Pánek, který na nedělní utkání dorazil v podstatě z letiště. „Byl jsem se synem u moře, takže jsem se vrátil dobře zrelaxovaný. Navíc mi tam ten týden fotbal hodně chyběl, takže i velká natěšenost se podepsala na hattricku. Tentokrát jsem ani tolik šancí nezahazoval,“ dodal útočník Sportingu.