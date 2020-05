Fotbal v mladoboleslavském Sportingu není výhradně chlapskou záležitostí. V roce 2016 si klub vzal pod svá křídla fotbalistky tehdejšího DFK. A od sezony letošní disponuje i týmem starší přípravky. „Naší mládeží prošla už řada fotbalistek, ale hodně z nich jich s fotbalem také skončilo, protože prostě nechtěly hrát s klukama. Proto jsme přišli s nápadem založit čistě dívčí tým,“ vysvětluje předseda klubu Michal Bílek, který si vzal celek dívčí starší přípravky osobně na starost.

A od tohoto týdne se už děvčata vrátila k tréninku. Ten bude probíhat do konce jara na hřišti v Josefově Dole, neboť domovská Astonka je coby školní hřiště ještě zavřená. Ale mladé fotbalistky nezahálely ani během koronavirové přestávky. „Pravidelně jsme jim posílali společně s trenéry videa, podle kterých se mohly holky doma zdokonalovat hlavně v technice. A také jsme to vždy doplnili nějakým kvízem ze světa fotbalu. A hráčky pak zpět posílaly natočené pokroky,“ dodává kouč Bílek.

A jedním dechem hlásí: „Neustále probíhá nábor do všech mládežnických týmů, včetně toho dívčího, kam aktuálně bereme hráčky ve věku od šesti do jedenácti let. Více informací a kontakty jsou například na našem facebooku.“