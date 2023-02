„Při podání přihlášky do soutěže, do začátku a ani v průběhu soutěže nenahlásili "svého" rozhodčího,“ popsal předseda OFS Tomáš Ježek, čím se dva účastníci nejvyšší okresní soutěže provinili. „Všechny kluby jsou o tomto neplnění pravidelně informovány v zápisech z komise rozhodčích na úřední desce, to znamená, že vědí, že něco porušují,“ dodal.

„Rozhodčího, kterého jsme měli, nám to před začátkem soutěže odřekl a jiného jsme nesehnali. Vždy byla výluka půl roku, teď nám to dali,“ objasnil předseda Meteoru Josef Zalabák. Z jeho vyjádření tak trochu vyplývá, že v klubu možná počítali s tím, že vedení svazu při nesplnění povinnosti v první části sezony ještě přimhouří oko. To se ale nestalo. A úspěšné nebylo ani odvolání. Do odvet už podle Zalabáka bude vše v pořádku: „Na jaro už rozhodčího máme.“

Pivo do skla už ne. Svaz chystá řešení, co na to kluby z Boleslavska?

Trochu jiný případ je Krnsko, kde svého rozhodčího mají, jenže vzhledem k dvojímu zastoupení v soutěžích dospělých potřebovali ještě druhého. Což se rovněž povedlo až na nadcházející druhou polovinu soutěžního programu, jak potvrdil šéf FK Krnsko Petr Tvaroh.

„Zrovna náš FK je vyhlášenou baštou rozhodčích,“ připomněl s poněkud trpkým úsměvem sám rozhodčí z krajské listiny, kde figuruje společně s Vojtěchem Šestákem, hráčem Krnska.

„Podmínka je taková, že rozhodčí musí být okresní, ne z krajských ani vyšších soutěžích. Kromě jednoho za áčko se nám už dalšího nepodařilo sehnat. Za B-mužstvo jsme tak bohužel obdrželi pokutu,“ pokrčil rameny Petr Tvaroh. Přesvědčený je, že klub udělal vše, co mohl, a postihu se zabránit nedalo. „Nikdo volný nebyl. Svaz dělal nábor, ale zájem úplně nebyl, teď už tam nějací zájemci jsou,“ pokračoval Petr Tvaroh s tím, že pro jaro už mají svého arbitra dohlášeného. „Za pomoci Dušana Bukvičky z komise rozhodčích se nám povedlo sehnat nového zájemce o pískání,“ oddechli si v Krnsku.

Rejšice si v přípravě poradily s Lysou, dvakrát se trefil nestárnoucí Mynář

Že se komise rozhodčích snaží klubům vycházet vstříc a při náborech dává nové rozhodčí k dispozici, zmiňuje i šéf svazu Ježek. „Bohužel některé kluby na to nereflektují, a proto jsou postiženy danými finančními plněními z rozpisu soutěží. Myslím si, že ač postih není zanedbatelný, tak je to fér vůči klubům, a je jich většina, které tuto podmínku mít aktivního rozhodčího splňují,“ argumentuje Tomáš Ježek.

Spadat Kostelní Hlavno nebo Krnsko do některého ze sousedních okresů, nemusely by nejspíš něco podobného vůbec řešit. Povinnost klubů mít v soutěžích aktivně činného rozhodčího, je specifikem Boleslavska. Jak připomíná znovu Tomáš Ježek, jedná se o dlouhodobou praxi opakovaně diskutovanou na předsezonních aktivech a samotné kluby se na jednom z nich vyjádřily pro její zachování.

„Oddílům to zaručuje, že na zápasy dospělé kategorie, pokud nejsou velké omluvenky od rozhodčích, přijedou tři a kluby tak nemají "starost" se sháněním někoho, kdo by odmával zápas. Utkání by mělo být poté odřízeno objektivněji než, když na lajnách stojí laik, a tím by neměl být ovlivněn průběh zápasu potažmo celého ročníku,“ přibližuje Tomáš Ježek hlavní výhodu.

Talent Knobloch je po návratu do Hradiště spokojený, na prvním místě má futsal

Jako důkaz přidává i aktuální podzimní čísla: V okresním přeboru byli tři rozhodčí přítomní na všech 78 zápasech. Ve třetí třídě nebylo kompletní obsazení pouze v pěti z celkového počtu 91 zápasů. Stejně se jich na podzim odehrálo také ve čtvrté třídě, kde je číslo účasti tří sudích na sedmdesáti procentech. Třeba v sousedním Mělnicku by podobnou statistiku mohli závidět. Vzhledem k celkovému počtu se na delegované asistenty dostane nanejvýš v přeboru, níže už mávají laici a ve čtvrté třídě nezřídka i pískají.

Boleslavská komise rozhodčích navíc může při dostatečném počtu posílat se zkušenými rozhodčími ty mladé začínající, kteří teprve získávají zkušenosti z nezbytné zápasové praxe.