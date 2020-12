Hnutí za proměnu fotbalu se dalo do pohybu během posledních dvou měsíců poté, co byl zatčen dosavadní místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr. „Spouštěčem byla určitě kauza Romana Berbra. Řekl bych, že spoustě z nás dodala větší odvahu do toho říznout, že už jsme nad tím zavírali oči dost dlouho,“ přiznává i Knobloch.

Fevoluce chce začít se změnami ve fotbale od nejnižších pater. Primárním cílem je rozhýbat kluby na jednotlivých okresech a pokusit se nahradit ve volbách dosavadní vedení okresních svazů. „Odshora to zkoušel již pan Ivan Hašek v roce 2009, který kandidoval na předsedu celostátního svazu. Zjistilo se ale, že z této strany není šance, že tudy cesta nevede. Proto bylo jasné, že musíme začít odspodu,“ vysvětluje předseda MSK.

Připouští ale, že ne všechno je na Mladoboleslavsku špatné a dosavadní předseda Martin Vlk má na kontě i úspěchy. Zároveň chválí přístup sekretáře boleslavského fotbalu Ondřeje Pechance, který je podle něj mužem na svém místě, pracuje poctivě, naplno a všechny kluby se shodly na jeho setrvání.

Největším problémem současného předsedy je podle Knoblocha fakt, že Vlk je bývalý rozhodčí a je členem komise rozhodčích na krajském svazu. Coby rozhodčí také nemůže dokonale rozumět potřebám klubů. Přitom právě pro kluby by jako jimi zvolený zástupce měl předseda okresního svazu pracovat.

„Když přijde jakákoli změna – jak pro okres, tak i pro kraj – tak je potřeba s kluby komunikovat, aby měly možnost se k tomu také vyjádřit. Je jasné, že ne vždy uspokojíme všechny, to je přirozené, ale komunikace fungovat musí,“ říká Ondřej Knobloch a za sebe přidává jeden příklad z roku 2018.

Tehdy byl zatčen a posléze uvězněn předseda FAČR Miroslav Pelta a do voleb nového předsedy byli nominováni dva kandidáti, Martin Malík a Petr Fousek. Jakožto tehdy ještě člen výboru MSK psal okresnímu předsedovi Vlkovi, že by on svůj hlas za Mladou Boleslav měl dát tomu kandidátovi, kterého by si přály kluby z okresu.

Jaká byla reakce předsedy Vlka? „Dali jste mi mandát, a koho budu volit, to je moje věc. Je to šokující, ale tak to bohužel doteď funguje,“ líčí hradišťský šéf. A kromě komunikace a práce pro kluby ještě zmiňuje další problém současného okresního vedení – transparentnost.

„Kluby musí vědět, kam na okrese putují peníze. Podle zákona musí každý zapsaný spolek dělat každoročně účetní uzávěrku, daňové přiznání, a to zveřejnit na portálu justice.cz. Není tam ani poslední zápis z volební valné hromady okresu v roce 2017. Tudíž nikdo veřejně neví, kdo nás za okres zastupuje. Okresní fotbalový svaz má poslední zveřejněnou uzávěrku z roku 2014. K tomu není potřeba cokoli dodávat,“ popisuje aktuální stav věcí Knobloch.

Proto se společně s dalšími zástupci klubů z okresu, kterým není fotbal lhostejný, dal do práce a snaží se situaci změnit k lepšímu. „Chceme klubům připomenout, o čem by primárně fotbal měl být. Měl by nás bavit, měli bychom to dělat pro radost a pro děti, pro tu budoucí generaci, která se mu bude věnovat, a měli bychom ho hrát pouze na hřišti. To, jestli jeden nebo druhý klub hraje vyšší nebo nižší soutěž, by na naší, amatérské úrovni mělo být nepodstatné. Každý klub určitě může mít ambice, ty by se ale měly rovnat tomu, na co má adekvátní kvalitu. Neměla by se nadhodnocovat tím, že si zaplatím rozhodčího, zápas, že si dopředu zaplatím postup, protože mám ambice postupovat výš. To není o sportu, to je úplně jiný rámec věcí,“ hlásí odhodlaně.

Je si nicméně vědom toho, že změny k lepšímu se nedostaví hned. „Je to opravdu běh na dlouhou trať. Jsme natěšení, že se to změní vše teď, ale nebude to během tří měsíců. Například všechny stanovy a legislativa fotbalového prostředí se musí upravit k roku 2021 a k demokracii. Nemůžou být postavené tak, aby vyhovovaly těm, kdo chtějí fotbalu vládnout,“ říká Knobloch.

Proměny poměrů můžou začít už za pár týdnů. Na 8. ledna jsou vypsány volby nového okresního předsedy, kam kandiduje Knoblochův předchůdce z vedení MSK Tomáš Ježek. Současný předseda Hradiště ho charakterizuje jako nekonfliktního, férového a poctivého člověka s velkými zkušenostmi z fotbalového prostředí a s nulovým napojením na okresní kluby.

„Chtěl bych, aby pokud možno všichni zástupci klubů na okrese přišli k volbám. Aby nekoukali jen na to, co budou hrát příští rok na jaře, ale aby koukali na to, jak ten klub bude fungovat za dva, tři nebo pět let. Každý předseda by měl mít odvahu předstoupit před hráče, funkcionáře a rodiče dětí ve svém klubu a sdělit svou volbu kandidáta. V ideálním případě by měl zjistit předem, kdo je v nadcházejících volbách dle jejich názoru ten nejlepší kandidát na předsedu a výkonný výbor, pro koho chtějí, aby za ně hlasoval. Protože oni si zvolili jeho jako předsedu, který má zastupovat jejich názory. Tomu se prostě říká demokracie! Píše se rok 2020,“ uzavírá současný předseda hradišťského fotbalu a jeden z lídrů hnutí za změny Ondřej Knobloch.