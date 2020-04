Pavel Obrázek, hráč Kropáčovy Vrutice: 1. Nedohraje. 2. Anulovat výsledky. Kdyby někdo postupoval jenom podle výsledků z podzimu, navíc když třeba vede jenom o jeden bod, by bylo nešťastné.

Václav Starý, funkcionář Čejetic: 1. Podle mě se jaro neodehraje. 2. Ročník bych celý anuloval. Nikdo by neměl sestupovat ani postupovat.

Milan Korejza, záložník Chotětova: 1. Řekl bych, že jaro se letos nedohraje. 2. Jsme v klidném středu tabulky,takže mohou ukončit sezonu a brát výsledky jen z podzimu,ale osobně se spíše přikláním k variantě, že to dopadne jako u našich sousedů na Slovensku a sezona se celá anuluje a snad na podzim pojedeme od začátku.

David Miškovský, útočník Dobrovice: 1. Ani liga nedohraje. Titul bych dal Spartě. 2. Nechal bych jako platnou tabulku po podzimu.

Josef Čadil, hráč Kněžmosta: 1. Podle mě se sezona nedohraje kvůli času a vytížení hráčů. 2. Sobecky – když vidím tabulku okresního přeboru, tak se dohrávat nemusí, jelikož jsme první. A můj bývalý klub SKP také. Ale pokud se bude anulovat, tak SKP to bude asi bolet více, letos jsou opravdu blízko vysněnému postupu do přeboru.

Pavel Žahourek, kapitán SKP Mladá Boleslav: 1. Pravděpodobnost je nízká. Nepředpokládám, že by se zápasy odehrály, tak jak jsou naplánované teď. 2. Osobně doufám, že k anulování nedojde. Uměl bych si představit dohrát jaro před podzimem, nebo zachovat body, jak jsou teď. Ponechání výsledků a ukončení sezony ale nepředpokládám.

Matěj Povšík, funkcionář Sportingu Mladá Boleslav: 1. Jsem přesvědčen, že sezóna se již nestihne dohrát. I kdyby to náhodou kompetentní orgány chtěly zkusit a rozhodly tak, tak se domnívám, že by to v současné situaci byla chyba. Pandemie ještě zdaleka není pod kontrolou a pravděpodobně v nejbližší době ani nebude. A ačkoliv nám fotbal už hodně chybí, rád ho teď oželím za cenu toho, že se díky současným omezením nebudeme muset omezovat v budoucnosti. 2. Nemám rád, když se něco dělá zcela zbytečně. Proto se mi ani nelíbí, že by se na dosud odehrané zápasy mělo v případě anulování nahlížet jako kdyby se nikdy neuskutečnily. Zároveň ale soutěže uzavřít jen na základě dosavadních výsledků také není rozumné. Nikde není dáno, že ti co jsou na postupových, či sestupových místech, by tam byli i po jarní části. Mnoho týmů se změnilo, posílily, oslabily… Někde se makalo přes zimu naplno, aby se předvedly v plné síle. Situace po posledních kolech by v mnohých případech byla úplně jiná. Tohle je těžké, ačkoliv mám většinou na vše názor, tady nedokážu úplně přesně říct, co by byla nejlepší varianta. Nezávidím těm, co o tom budou muset rozhodnout.

Zdeněk Kučera, záložník Mukařova: 1. Samozřejmě bych byl nejradši, aby bylo vše kolem nás v naprostém pořádku a soutěž se dohrála. Bohužel tomu tak není, neustálé posouvání karanténního stavu (s kterým souhlasím) nasvědčuje tomu, že se jarní část bohužel nedohraje. 2. Mně, jako hráči FC Mukařov, který se pohybuje na samém dně tabulky okresu by se samozřejmě líbilo, kdyby se podzimní část anulovala a na podzim se začínalo od znova. Samozřejmě výsledky by šly i nechat, ale bylo by to takové nefér právě kvůli takovým klubům, které se chtěly porvat o záchranu.

Vladimír Sedláček, legenda Bakova: 1. Nedohraje. 2. Anulovat a začít znovu.

Filip Kořínek, hráč Dobrovice: 1. Myslím si, že pokud bude situace s karanténou pokračovat stejným způsobem ještě pár týdnů, tak se sezona nemá šanci dohrát v jakémkoliv režimu. 2. Pokud se tak opravdu stane, tak v každém případě volíme mezi větším a menším zlem. Osobně bych preferoval tu variantu, aby o případných postupech či sestupech rozhodovalo postaveni týmů v tabulce po posledním odehraném zápase.

Jan Miškovský, záložník Zdětína: 1. Za předpokladu, že by se hrálo pouze o víkendu, se jarní část sezony podle mě nedohraje. Kdyby byla varianta, že by se hrálo i ve středu, tak by to asi šlo, ale myslím si, že by mělo hodně týmu problém na středeční zápasy poskládat svoji ideální jedenáctku hráčů, protože hodně lidí pracuje na směny. 2. Pokud by se sezona nedohrála, tak bych asi výsledky anuloval. Prostě bych tuhle sezónu přeskočil, protože by bylo nefér poslat týmy, které se po podzimu umístili ve spodní části tabulky, o soutěž níž, a naopak týmy na opačné straně tabulky zase o soutěž výš. Za půl sezony se totiž může vše obrátit a tak bych začal úplně od začátku podzimní částí. Aspoň budeme mít všichni dost času se nějak vzpamatovat z téhle doby zasažené covidem-19.

Jakub Kasal, záložník Dolnobousovského SK: 1. Řekl bych, že se soutěž nedohraje. 2. Myslím, že zůstanou výsledky po podzimní části.

Jan Dobruský, obránce Ledec: 1. Neodehraje. Vzhledem k tomu, že omezující opatření ještě nějakou dobu potrvají, nevidím dohrání sezóny v plném rozsahu jako reálné. Budeme rádi, pokud včas začne příští sezóna. 2. Na to neexistuje ideální řešení, bohužel. K vyřešení postupů a sestupů mě napadá leda možnost ponechat výsledky z podzimu a udělat jakousi baráž. Aktuálně postupující týmy z nižší soutěže by se v dvojzápase utkaly s aktuálně sestupujícími týmy z vyšší soutěže. Obdobně, jako to loni proběhlo v první fotbalové lize.

Martin Berger, bývalý brankář Strašnova nebo SKP Mladá Boleslav: 1. Byl bych rád aby se dohrála, ale příliš tomu nevěřím. Přeci jenom i kdyby se, dejme tomu v polovině dubna (což není reálné), začalo, tak termínů není tolik. Hrajeme výkonnostní soutěže, ne profesionální, ne každý tým by poskládal sestavu, kdyby se hrály třeba vložené zápasy v týdnu. 2. Spravedlivé není ani jedno. Ti co mají po podzimu na postup, by o něj přišli. Naopak ti na sestup by se ne úplně fér zachránili. Ale kdybych si měl vybrat, tak asi anulovat - zajíci se mají počítat až po honu, a tady bohužel hon neskončil. Snad jedině kdyby se nehrálo ještě ani na podzim (ale to se snad nestane), tak pak sečíst výsledky za podzim 2019 s výsledky za jaro 2021.

Jan Boček, fotbalista Benátek: 1. Myslím si, že v amatérském fotbale je to nereálné. Hrát x týdnů systémem středa - vikend je pro pracující fotbalisty náročné. 2. Sezonu bych celou anuloval, nechat výsledky po půl sezoně by nebylo fér.

Martin Brož, fotbalista Bakova: 1. Podle mě se nedohraje, nebude na to čas. Anglický týden je v nižších soutěžích nereálný. Leda rozdělit tabulku na půlku a rozlosovat minitabulku, která se stihne dohrát. 2. Nechat výsledky po podzimu. Anulování je vůči podzimu zbytečné. S úpravou postupů a a padání. Jelikož se nedohrálo jaro, tak nikdo nesestupovat ani nepostupovat.

Michal Šimáček, hráč Ostré: 1. Sezona se bohužel nedohraje. 2. Nechal bych výsledky po podzimní části. Každý tým hrál s každým. A aspoň nedošlo k ovlivňování výsledků v jarní části sezóny.

Jan Kvapil, fotbalista Bakova: 1. Nedohraje. 2. Anuloval bych celý ročník. Nikdo nepostoupí ani nesestoupí.

Stanislav Pitloun, záložník Bělé pod Bezdězem: 1. Dle mého názoru ne, ale byl bych rád, kdyby se udělalo maximum pro dohrání. Klidně i systémem sobota - středa. 2. Pokud by se nedohrálo, upřímně je mi to jedno. Náš tým se nepohyboval v sestupovém ani postupovém pásmu. Jen by to byla škoda, na jaře se „láme chleba”. Možná bych se přeci jenom přikláněl k anulování.

Jan Javůrek, útočník a funkcionář Sportingu Mladá Boleslav: 1. Vše bude záležet na tom, kdy skutečně dojde k uvolnění restrikcí ze strany vlády. Je možné vše dohrát během dvou měsíců, ale bude to rozumné? Hrát například sobota - středa v době, kdy se velká část populace bojí o práci a neví, co bude dál… Já to vidím tak, že bude velká snaha dohrát profesionální soutěže, ale amatérské se nejspíš bohužel dohrávat nebudou. 2. Já se smířím s obojím. Někdo má krásně rozjetou sezonu, jiní velmi špatně a mnohé čekal vyrovnaný boj o umístění. Ať to dopadne jakkoliv, někdo na tom bude profitovat, jiný bude bit. Pokud bych se ale měl rozhodnout, volil bych anulování výsledků, jelikož sezóna stále není kompletní, tím pádem není regulérní. Kdyby šlo o jedno nebo dvě kola, tak dejme tomu, ale tady jich chybí polovina, kde je ještě mnoho bodů ve hře.

Tomáš Korec, legenda Čejetic: 1. Bohužel se nedohraje. 2. Anulování je logické, přeci nemůžete po půlce sezony určit vítěze a sestupujícího.

Radek Miškovský, fotbalista Dobrovice: 1. Podle mě se sezona neodehraje. Jediné řešení, které mi přijde jakžtakž fér, že by se rozdělila tabulka, kde prvních osm týmů by hrálo o postup a zbylých osm o padáka s body, která si mužstva nahrála za podzimní část. 2. Pokud by se nehrálo už žádné utkání, ponechal bych bodový zisk za podzim, a tím určil postupující a padající týmy.

Pavel Hampl, brankář Dolnobousovského SK: 1. Podle mě se jarní část sezony určitě nedohraje. Hlavně si za sebe myslím, že by to bylo rozumné kvůli zdraví, aby se začalo až novým ročníkem. 2. Nenapadá mě žádné řešení, se kterým by byli všichni spokojeni. Za mě by asi nejspravedlivější bylo kdyby se udělala jen nějaká forma baráže kdy by si zahrály poslední dva týmy doma a venku s prvními dvěma týmy z nižší soutěže - první s posledním a druhý s předposledním. Alespoň by týmy na spodních místech tabulky nemohly říct, že nedostaly šanci soutěž zachránit.

Martin Sedlák, obránce Sportingu Mladá Boleslav: 1. Podle mě se jarní část už hrát nebude. 2. Sezonu bych anuloval.

Jan Novák, brankář Krnska: 1. Nedohraje. 2. Anulování by bylo asi nejvíce spravedlivé.

Michal Kuba, rozhodčí: 1. Jsem životní optimista, a proto si myslím, že se soutěž dohraje. 2. Přikláním se k anulování soutěží a od podzimu začít znova.

Jarda Bílek, sportovní redaktor Deníku a brankář Sportingu B: 1. Na jaře se určitě hrát nebude a mám trochu i obavy, aby se vůbec stihl začátek podzimu. 2. Je to hodně těžká otázka a půjde o bezprecedentní rozhodnutí. Ať už to orgány rozhodnou jakkoliv, vždycky bude někdo dotčený. Já osobně jsem asi schopen se ztotožnit s oběma variantami.