V portugalském letovisku Nazaré, probíhal od minulého týdne podnik evropské plážové kopané. Zatímco muži zde absolvovali (nakonec neúspěšně) předkolo kvalifikace o mistrovství světa, ženy zde odehrály turnaj v rámci evropské ligy.

V něm vyzvaly ve skupině velmi silné výběry Ruska a Anglie. Po dvou porážkách na ně v neděli čekal zápas o konečné páté místo proti Ukrajině. Bohužel ani ten česká děvčata nezvládla a po porážce 0:2 skončila na šesté příčce.

Ve výběru kouče Zdeňka Slámy ani tentokrát nechyběla opora české ženské reprezentace Martina Folprechtová. Odchovankyně fotbalového DFK Mnichovo Hradiště aktuálně hraje II. ligu žen za FC Praha, spatřit ji lze také na futsalové palubovce, a kromě písku reprezentuje Českou republiku také v teqballu, což je fotbalová obdoba stolního tenisu. V roce 2019 dokonce obsadila s Lukášem Flaksem sedmé místo na mistrovství světa v mixech.

V plážovém fotbale pak patří k oporám BS Bohemians a za loňský rok byla dokonce vyhlášena nejlepší českou hráčkou. V Portugalsku ale musela na úvod turnaje zkousnout dvě porážky od týmu ze světové špičky. Po porážce 1:4 s Ruskem přišla další – 0:5 s Anglií. „Po Ruskách jsme čekaly asi lepší výkon, byly jsme i víc vyhecované. Na Angličanky jsme si věřily, přece jen jsme s nimi hrály kdysi už ve Španělsku, kde jsme je jednoznačně porazily. Sebedůvěra tam byla i letos, bohužel nám chybí koncovka a přesné přihrávky,“ hodnotila devětadvacetiletá fotbalistka druhý zápas evropského turnaje proti Ostrovankám pro svazový web beachsoccer.cz.

Co podle ní zápas rozhodlo? „Hodně bych to připisovala únavě. Ne že bychom neměly fyzičku, ale vydáme se v soubojích a pak už není síla na zakončení nebo na nějaký protiútok. Řekla bych, že Angličanky byly kupodivu hratelnější než Rusky. Daly nám více gólů, měly i více štěstí a plážově byly asi fotbalovější.“ Přesto podle Folprechtové není třeba propadáš skepsi, neboť v obou případech šlo o velmi silné a vyspělé soupeřky: „Tohle je špička v ženském plážovém fotbale. Každý zápas s nimi je pro nás přínosem, ale už to chce dávat víc gólů a umisťovat se.“

Turnaj v Portugalsku tak hodnotí veskrze pozitivně: „Už jsem tady počtvrté. Zázemí i hřiště je tady super. Herně, ubytování i strava je všechno suprově zařízené, servis je výborný.“ Na rozdíl od Čech ale v Portugalsku hráčky paradoxně přivítalo pošmourné počasí. „Počasí úplně nevychází. Ale zase lepší než nějaké pařáky, v tomhle se furt hraje líp,“ dodává hráčka z Hrdlořez na závěr.