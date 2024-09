Nerozhodný stav rozsekl až v poslední minutě svou druhou proměněnou penaltou v zápase záložník Jiří Volf. „Jsem určený od trenéra jako první volba na penaltu. Ale na tu druhou jsem se v poslední minutě trošku bál jít. Venca Koloušek mi ale vynadal, že je to okres, a že nemám bejt pos*ranej. Tak jsem šel a prokázal pevné nervy,“ popisuje nakonec svou vítěznou trefu dvaatřicetiletý středopolař.

Ten si v nové sezoně zvyká na spolupráci s dvojnásobným ligovým mistrem Václavem Kolouškem, který slavil titul v roce 2001 se Spartou a o rok později v Liberci. Před sezonou přišel jako nejzvučnější posila do Bělé pod Bezdězem. „Je to naprosto rozdílový hráč, je vidět, že má něco odkopáno. Navíc je to i v osmačtyřiceti letech výborný parťák do kabiny. Mezi mladíky zapadl úplně normálně,“ říká na adresu největší hvězdy letošního ročníku 8. ligy Volf.

Proti Akumě si Koloušek připsal gól, jeden dal Šoóš a dva penaltové zásahy přidal právě Volf. První poločas vyhrála Bělá 3:1, v tom druhém už byli lepší hosté ze Sahary. „První poločas byl vyrovnaný a myslím, že to byl hodně dobrý fotbal. Oni mají hodně mladé běhavé mužstvo, my naopak o něco zkušenější. Ve druhé půli nás už uběhali,“ hodnotil průběh zápasu, který nakonec vedl až ke čtvrté bělské výhře Volf.

Podle jeho slov bělský tým žádné konkrétní cíle, co se týká umístění, před sezonou neměl: „Spíš se chceme prezentovat určitým stylem, který nám v loňské sezoně chyběl. Proto se také přivedly i nějaké posily, abychom měli kádr širší, protože vloni jsme trochu dojeli na množství zraněných.“

Cíle Bělá nemění ani po snovém začátku přeboru. „Pořád je to jenom začátek. Ani jeden z těch čtyř zápasů nebyl jednoduchý, ale ti top soupeři nás teprve čekají,“ tuší Volf s tím, že už o víkendu jede Bělá do Čejetic, kde to podle jeho názoru není nikdy jednoduché.