Dvě ze čtyř soutěží už znají své vítěze. B skupinu třetí třídy nejsuverénnějším možným způsobem ovládli fotbalisté Bezna. V jejich případě zůstává jedinou otázkou ta, zda dokáží vyhrát celou soutěž bez ztráty jediného bodu. V redakci bychom si v hodně malém kurzu vsadili, že ano. Vidle jim do jejich spektakulárního zápisu ještě mohou hodit Pěčice B nebo v posledním kole Zdětín B. Vítězem čtvrté třídy, kde už zbývá odehrát pouze jedno kolo, se stala rezerva mladoboleslavského Sportingu.

OKRESNÍ PŘEBOR

Rozhodnuto není o vítězi okresního přeboru. Ten ještě může vyhrát trojice celků, přičemž šance Bělé už jsou spíše pouze matematické. Rozhodne se mezi duem Řepov – Benátky B. Prvně jmenovaní mají na svého soka náskok jednoho bodu a šanci na titul tak mají ve svých rukách. Proti nim však hraje poměrně nesnadný los – Řepov jede o víkendu na hřiště jarní štiky z Kosořic, v posledním kole hostí zmiňovanou Bělou. Benátky proti tomu přivítají Kropáčovu Vrutici a sezonu zakončí v Krnsku. V případě rovnosti bodů obou rivalů na konci soutěže mají lepší bilanci vzájemných zápasů fotbalisté Benátek.

Jak vypadá situace na opačném pólu tabulky? O opačný zápis než má Bezno „usilují“ v Mukařově. Jeho hráči ve 24 zápasech nezískali jediný bod a již nějakou dobu hrají s jistotou sestupu do třetí třídy. Jistý sestup pak potká i třináctý celek tabulky. Tím je aktuálně béčko Dolnobousovského SK, které ztrácí na dvanáctý Zdětín čtyři body. Jedenáctá Vrutice už může být v klidu.

Nikdo další by z nejvyšší okresní soutěže sestupovat neměl. Dvanáctý tým by padal pouze za předpokladu, že by se z I. B třídy musel pakovat zároveň jak Bakov (aktuálně na 8. místě) i Chotětov (9.).

TŘETÍ TŘÍDA

V B skupině je jasno o postupu Bezna, v áčku je situace o dost zamotanější. O titul tady hraje ještě čtveřice týmů – první je zatím v průběžné tabulce mladoboleslavské SKP (42 bodů), druhá jenom s horším skóre horší Židněves (42), třetí je béčko Bakova (41) a naději mají také ještě čtvrté Čejetice (39). Policisté sice vedou průběžnou tabulku, v ní se ale při rovnosti bodů zohledňuje skóre. V té konečné pak platí při shodě lepší vzájemný zápas. Ten ale má na své straně Židněves, která doma porazila na podzim SKP 3:2, na jaře remizovala u koupaliště 3:3.

Už los předposledního kola slibuje pořádnou řež, neboť všechny čtyři inkriminované celky nastoupí proti sobě – SKP jede do Čejetic, do Židněvsi přijede Bakov. V kole posledním pak hraje Židněves na Jivině, Bakov hostí Dlouhou Lhotu, Čejetice jedou na Strašnov a SKP doma přivítá novoveskou Ranku.

Pokud by nesestoupil z I. B třídy do okresního přeboru ani jeden ze dvou ohrožených celků, bude potřeba druhou třídu po příští rok doplnit ještě jedním celkem. Podle rozpisu soutěží by se jím stal bodově lepší celek na druhém místě. To by zatím odpovídalo na celek z A skupiny, neboť v béčku druhé Pěčice mají aktuálně 39 bodů ale také zápas s Beznem před sebou.

SESTUPY

Hodně rušno pak bude v sestupových vodách třetí třídy. Z té se bude kvůli reorganizaci poroučet dlouhý zástup celků. V této sezoně je ve dvou skupinách trojky 24 celků, v té příští se bude III. třída hrát v jedné čtrnáctičlenné grupě.

V ní je potřeba vyhradit minimálně dvě místa pro sestupující celky, které si vymění místa s dvěma postupujícími. Zbývá tedy dvanáct míst, jednoduchou matematikou pro celky na 2.-7. místě z obou skupin. Týmy na 8.-12. místě by pak měly sestupovat.

Jenže ta matematika není zase až tak jednoduchá. Jedno místo by se případně ještě mohlo uvolňovat pro postupujícího ze IV. třídy. Tím ale nebude její vítěz Sporting B, který bude mít pravděpodobně v příští sezoně své áčko ve stejné soutěži. Postupu by mohl využít pouze v případě, že by se jeho A tým ještě dokázal umístit na sestupové pozici. V takové situaci by béčko v podstatě zachránilo soutěž áčku.

Případného postupu by pak mohli využít další v pořadí – Krnsko B, Bezno B, Skalsko, nebo Vrutice B. V takovém případě by bylo k mání 11 místenek, ale pokud skutečně postoupí i třetí celek do přeboru, vracíme se na číslovku 12. Je tedy velmi pravděpodobná výše popsaná jednodušší matematická varianta, s tím, že sedmý se ještě zachrání, osmý už nikoliv.

V praxi to pak znamená, že jistotu sestupu do IV. třídy už aktuálně mají Strašnov, Dlouhá Lhota, Nová Ves z áčka a Zdětín B s Nemyslovicemi z béčka. Na sestupové pozici pak jsou aktuálně ještě Klášter s Katusicemi, dále pak Žerčice, Kochánky a Struhy. Jistotu záchrany pak nemají Čistá s béčkem Chotětova, kteří shodně drží sedmé (nejspíš nesestupové) místo.

V případě očekávaného scénáře nesestoupení nikoho z I. B třídy a zároveň za situace, že nikdo z pralesní ligy nevyužije práva postupu výše, by se zachránil i lepší z celků na osmém místě. Aktuálně: Katusice (26 bodů) nebo Struhy (23).

Okresní přebor

Šance na titul: Řepov, Benátky B, Bělá pod Bezdězem

Jistý sestup: Mukařov

V ohrožení: DBSK B, Zdětín

III. třída A

Šance na titul: SKP, Židněves, Bakov B, Čejetice

Jistý sestup: Strašnov, Dlouhá Lhota, Nová Ves

V ohrožení: Klášter, Katusice, Čistá

III. třída B

Titul: Bezno

Jistý sestup: Zdětín B, Nemyslovice

V ohrožení: Žerčice, Kochánky, Struhy, Chotětov B

IV. třída

Titul: Sporting B