Benátky neponechaly nic náhodě a po středeční výhře v okresním poháru v sobotu dokráčely pro double vítězstvím v přeboru. V Krnsku vyhrála rezerva Benátek hladce 5:0, a udržela si tak v konečné tabulce nejvyšší okresní soutěže dvoubodový náskok před druhý Řepovem. Ten srdnatě bojoval o postupovou naději proti třetí Bělé, která po třech gólech Smékala vedla dvacet minut před koncem na jeho hřišti 3:2. Ale domácí ještě zabrali a dvě minuty před koncem trefil výhru, která nakonec na prvním místo v soutěži nestačila, Holčapek.

Okresní přebor

26. kolo: DBSK B – Doubrava 1:5 (9. Stejskal – 68., 76. a 90. J. Nedošetko, 32. P. Koťátko, 59. Mikschl), Řepov – Bělá 4:3 (2. P. Štěpán, 49. Siřínek, 75. Kohout, 88. Holčapek – 62., 65. a 69. Smékal), Zdětín – Kosořice 1:2 (47. Pluhař – 63. a 87. Malík), Kropáčova Vrutice – Mukařov 5:1 (70. a 89. Doležal, 50. Havelka, 55. V. Krompaský, 60. Čakrt – 80. Sameš), Krnsko – Benátky B 0:5 (44. a 53. Košek, 41. Kadeřábek, 74. Šimek, 78. Haba), Akuma – Březno 3:7 (6., 30. a 57. Husák – 1., 22., 28. a 70. Novotný, 15. a 80. Strnad, 83. Beneš), Kněžmost – Kostelní Hlavno 8:0 (29. a 76. Mlynka, 51. a 74. Šosvald, 10. Rychtr, 12. Haník, 44. Vokál, 72. Sedláček).

III. třída skupina A

Ani lídr A skupiny neponechal nic náhodě a pohodlně si došel doma u koupaliště k vysněnému postupu do okresního přeboru. Fotbalistům SKP to konečně na třetí pokus vyšlo – v předchozích dvou ročnících překazil Policistům v podstatě jistý postup covid. Letos to nebyla v jejich podání tak dominantní sezona, přesto se zapíše do klubové kroniky zlatým písmem jako postupová. Definitivní razítko na ní SKP dal domácí výhrou 6:0 nad Rankou, kterou dirigoval čtyřmi góly druhý nejlepší střelec soutěže Lukáš Losík.

22. kolo: Čistá – Katusice 3:2 (5. a 45. Maršík, 53. Kamberov – 20. Knot, 63. M. Kvajsar), SKP – Nová Ves 6:0 (16., 36., 50. a 55. Losík, 30. Fábry, 90. Bienko), Bakov B – Dlouhá Lhota 4:1 (1. Zemanec, 15. Kohnhäuser, 76. O. Prokůpek, 85. Šulc – 37. V. Limr), Jivina – Židněves 4:1 (1. a 80. Vrabec, 28. Šturma, 34. Bajer – 18. P. Šimonek), Sporting – Klášter 4:1 (31. a 56. Jan Jonáš, 20. vlastní, 70. Pollák – 64. Horák), Strašnov – Čejetice 2:3 (2. Šuvarina, 9. Černý – 28. Malák, 47. Tlášek, 65. Průcha).

III. třída skupina B

Finální postupové oslavy si v posledním kole naplno nemohli užít fotbalisté Bezna. Ti sice v půl druhé převzali z rukou okresního sekretáře Milana Karáska pohár za první místo v soutěži, fotbal se ale v Bezně nehrál. Tedy ten mistrovský – soupeř ze Zdětína totiž k poslednímu kolu vůbec nedorazil. Bezeňáci si tak střihli mezi sebou alespoň srandamač na zkrácené hřiště.

12. kolo: Nemyslovice – Struhy 0:1 (73. Šíma), Předměřice – Kochánky 5:0 (22. a 30. Hlavička, 70. a 90. Kocourek, 20. K. Prager), Bezno – Zdětín B nehráno (hosté se nedostavili), Jabkenice – Pěčice B 0:0, Ledce – Chotětov B 0:2 (7. T. Scheufler, 24. Kořínek), Horky B – Žerčice 9:1 (36., 51., 53., 73. a 77. Váňa, 42. Poslt, 45. Kopa, 55. Cepka, 80. Kolínský – 10. Kinzl).