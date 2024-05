Po zápase v Jabkenicích mělo dojít ke konfliktu hlavního pořadatele s divákem s následnou strkanicí mezi hráči. Po udělení dvou červenách pak měl hráč hostujících Ledců chytit arbitra pod krkem.

Lídr okresního přeboru z Kosořic přidal o víkendu do tabulky jenom jeden bod, a to za remízu 1:1 v Krnsku. Hosty sice poslal do vedení z penalty ve 22. minutě kanonýr Malík, domácí ale těsně před přestávkou dokázali srovnat Firického zásluhou. Zápas pak domácí dovedli až do remízy i přes skutečnost, že posledních dvacet minut dohrávali o deseti po vyloučení zkušeného Hötzela.

Dopoledního zaváhání vedoucího celku tabulky mohla v neděli využít ke snížení náskoku druhá Jivina, ta však ze hřiště chotětovského béčka odjela po porážce 1:3 s prázdnou.

Naopak se na Jivinu dotáhl třetí Zdětín, který vyhrál po přestřelce 5:3 na půdě na jaře se trápícího Bezna.

23. kolo: Krnsko – Kosořice 1:1 (42. Firický – 22. Malík), Bezno – Zdětín 3:5 (72. a 86. Šisler, 24. Píša – 15. Chalupa, 16. Pluhař, 40. Trubička, 58. Kredba, 64. Horváth), Akuma – Bělá pod Bezdězem 0:1 (40. Hodovanec), Čejetice – Březno 2:2 (8. Truksa, 23. Vránek – 6. Uškovič, 44. Novotný), Sporting – Kropáčova Vrutice 1:2 (3. T. Novák – 49. V. Krompaský, 65. Doležal), Chotětov B – Jivina 3:1 (10. O. Souček, 60. Koníček, 67. T. Scheufler – 90.+1 Majdl), SKP – Kostelní Hlavno 0:5 (38., 43. a 74. Wágner, 6. Tudoši, 41. Kalous).

III. třída

Pořádná divočina se strhla po zápase v Jabkenicích. Na hřišti vyhrály hostující Ledce 2:1, když o jejich výhře rozhodl v páté minutě nastavení Ksenofontov. Při odchodu do kabin pak mělo dojít nejprve ke konfliktu hlavního pořadatele s jedním z diváků, při seběhnutí hráčů k původnímu incidentu pak ke strkanici mezi nimi, z čehož resultovaly dvě červené karty pro jednoho hráče na každé straně. Podle zápisu o utkání měl po udělení karty vyloučený hostující hráč chytit rozhodčího pod krkem.

23. kolo: Židněves – Předměřice 3:2 (13. Hanč, 75. M. Hendrych, 77. Sobotka – 16. a 21. Šimůnek), Horky B – Klášter 3:2 (39. Cimrman, 77. Hon, 87. Litera – 7. Najman, 90.+3 Černý), Jabkenice – Ledce 1:2 (68. Mlynka – 36. Chupryna, 90.+5 Ksenofontov), Struhy – Pěčice B 0:3 (4. a 53. Šťastný, 90. Kamberov), Strašnov – Mukařov 1:6 (88. Huidash – 28., 50. a 75. Lakatos, 63. Novotný, 66. Tkácz, 77. Tuček), DBSK B – Čistá 0:2 (32. a 84. Beev), Bakov B – Kněžmost 2:0 (68. vlastní, 86. T. Kendík).

IV. třída

Na rozdíl od druhé třídy, v té čtvrté celky na čele tabulky bodovaly naplno. Rezerva Picavy i Katusice doma shodně vyhrály 3:1, Ranka zahrála ještě lépe, když ke třem vstřeleným brankám sama neinkasovala.

25. kolo: Nemyslovice – Skalsko 0:2 (4. Světlík, 82. Flodrman), Nová Ves – Kochánky 3:0 (3. Budinský, 53. Mařan, 79. Muška), Chotětov C – Bezno B 4:0 (21. Kořínek, 37. Friedrich, 44. Bůžek, 52. Böhm), Dobrovice B – Žerčice 3:1 (13. Nastoupil, 19. Kopecký, 64. Zvěřina – 85. Moc), Katusice – Luštěnice B 3:1 (3. Hybš, 8. Knot, 76. Hložek – 22. R. Hrdlička), Krnsko B – Kropáčova Vrutice B 5:4 (11., 50. a 57. O. Krouský, 42. A. Křováček, 49. Vízek – 53. a 75. Jarolím, 29. Doležal, 61. Škoda), Sporting B – Dlouhá Lhota 2:1 (4. a 55. Leskovjan – 75. Klapáč).

