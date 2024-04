Dvěma z vyloučených po zasedání svazové komise skončila na dobro aktuální sezona, na pokutách už disciplinárka okresního fotbalového svazu rozdala více jak šestnáct tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: David Haan

Pořádně ostrou westernovou kovbojku zatím připomíná jarní start okresních fotbalových soutěží na Mladoboleslavsku. A disciplinární komise se po dvou odehraných kolech v podstatě nezastavila.

Rozhodčí během zmíněných dvou mistrovských víkendů stihli vyloučit už 15 hráčů a jednoho funkcionáře. Dvěma z vyloučených po zasedání svazové komise skončila na dobro aktuální sezona, na pokutách už DK rozdala více jak šestnáct tisíc korun.

Do toho je v řešení kauza údajného rasismu na Klášteře. Tu má zatím na stole sportovně-technická komise, která si od domácího klubu z Kláštera a od hostů z Dolního Bousova vyžádala písemné stanovisko k údajnému urážení brankáře hostů domácími fanoušky.

Na jaře na nule. Komise zkontumovala béčku Kosmonos dva zápasy

Dva hráči si v této sezoně už nekopnou. Martin Kunst ze Židněvsi si kopnout chtěl, ale podle zápisu o utkání proti Jabkenicím ne do míče, nýbrž do rozhodčího. Po svém vyloučení se sice do arbitra netrefil, i tak přišel od disciplinárky tvrdý trest – stopka na čtrnáct měsíců a pětitisícová pokuta.

Dalším hříšníkem, který bude mít od kopané odpočinek, je Miroslav Kraus z Kostelního Hlavna. Ten měl podle zápisu o utkání atakovat mimo hru loktem brankáře Kropáčovy Vrutice. Ten musel ze zápasu po tomto kontaktu dokonce odstoupit. Kraus dostal trest do srpna a k tomu také pětitisícový flastr.

A bůra lehčí pak je také funkcionář Bělé pod Bezdězem Pavel Slobodzian, který vyplísnil rozhodčího v zápase Bělá – Chotětov B, což ještě doprovodil vhozením láhve na hřiště.

Reprezentace? Únik z reality, říká Pyrochta. Nová smlouva v klubu mu dává smysl

Další hříšníci pak odešli se standardními tresty v rozmezí jednoho až čtyř pozastavených zápasů. Jenom Jakub Láhner z Vrutice dostal ještě navrch tisícovou pokutu, jelikož poslal rozhodčího do oněch míst.

Všichni potrestaní se ještě mohou dle platných řádů ještě proti rozhodnutí DK odvolat k výkonnému výboru Okresního fotbalového svazu.