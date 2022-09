Nejdelší přestávku vyměřila novoveskému Marianu Procovi. Ten mohl po svém vyloučení v zápase proti béčku Kropáčovi Vrutice po druhé žluté vyváznout s jednozápasovou stopkou. To by ale nesměl následně rozhodčímu říci, co si o něm myslí. Slova: „Tak a teď ti to můžu říct, že seš fakt č***k,“ byla hodně upřímná, z hlediska fotbalových řádů a pravidel však za hranou. Opora Nové Vsi si tak teď od fotbalu odpočine pět zápasů.

Střelec Jarolím: s Karlem jsem naštěstí bez přízně, vždyť je to slávista

Dva volné víkendy může doma nahlásit Tomáš Plecitý z Kochánek. Ten byl vyloučen za faul v 67. minutě zápasu Kochánek s Nemyslovicemi. Zápasu mezi soupeři, který v jarní části vyvolal kvůli neoprávněnému startu domácího brankáře hodně emocí. Jedinou dohrou u zelenho stolu tentokrát bylo zniňované vyloučení. Plecitý viděl za svůj faul červenou kartu a disciplinárka mu vyměřila dvouzápasovou stopku.

Zbylí dva hráči byli vyloučeni po dvou žlutých kartách, a následoval tak obligátní jednozápasový trest. O víkendu nebudou hrát Jakub Velechovský z rezervy Bakova a ledecký Václav Tříska.

Okresní přebor: neskutečnou přestřelku ve Vrutici vyhráli domácí