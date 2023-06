„Jednoznačně to byl krok pozitivním směrem. Díky přesunu osmi týmů ze třetí třídy stoupla jednoznačně kvalita soutěže. A hlavně je to mnohem pestřejší, nehrajeme pořád dokola se stejnými soupeři,“ pochvaluje si letošní novinku střelec rezervy Sportingu Jakub Pánek.

Jedním dechem dodává: „Navíc mě těší, že jsme z těch šesti původních týmů nejvýše.“ A pokračuje: „Ale hodně bodů jsme poztráceli zbytečně. Mohli jsme klidně být třeba na třetím místě.“

O víkendu jeho tým zapsal tři body, když právě zkřížil meče s jedním z celků původního šestičlenného složení pralesní ligy. S rezervou Kropáčovy Vrutice béčko Sportingu uhrálo výhru 6:2. Jakub Pánek se v zápase prosadil hned čtyřikrát. „Ale měl jsem tak deset stoprocentních šancí,“ sype si popel na hlavu čtyřiatřicetiletý útočník, který během své kariéry neopustil při žádném angažmá město Mladou Boleslav. Odchovanec SKP hraje od roku 2010 na Astonce.

V poločase domácího zápasu s Vruticí byl stav nerozhodný 2:2. O své, nakonec pohodlné výhře, rozhodli domácí až po změně stran. „Soupeř se právě držel ve hře díky našemu zahazování šancí. Rozhodl třetí gól po přestávce. Vrutice už pak působila odevzdaným dojmem a my jsme si došli pro výhru,“ komentuje průběh zápasu Pánek.

Ten přidal i poznámku ke svým čtyřem brankám: „Dvě jsem dával v podstatě do prázdné po skvělé práci spoluhráčů. A dva góly byly po individuální akci – ta první byla přímo po výkopu od našeho brankáře, při druhé jsem zakončoval šajtlí, což gólman soupeře vůbec nečekal.“

Rezerva Sportingu sice v minulém roce IV. třídu vyhrála, postoupit ale nemohla, neboť ve III. třídě působí klubový A tým. To ale v příští sezoně platit nebude. Áčko Boleslavanů si totiž s předstihem zajistilo postup do okresního přeboru.

„Samozřejmě i já klukům gratuluju. Jenom škoda, že jsem nemohl odehrát za áčko letos víc zápasů. K postupu klub ale směřoval už dlouho, akorát se vždycky našel v naší skupině někdo lepší, ať už to bylo SKP nebo třeba Čejetice. Ale byla to podle mě jenom otázka času, kdy se povede i nám. A letos to konečně vyšlo,“ dodává jedna ze stálic zeleno-bílých barev.