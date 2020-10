Oba útočníci stihli v úvodních osmi kolech po čtrnácti trefách. Spojitostí je mezi nimi víc. Oba mají zkušenosti z vyšších soutěží, oba jsou výraznými postavami svých týmů, oběma svítí v občance rok narození 1988.

Co se naopak liší, to je postavení jejich týmů v tabulce přeboru. Zatímco kapitán Kropáčovy Vrutice Korec může být s druhým místem svého týmu spokojený, forvard Krnska Vízek moc důvodů k radosti nemá. Jeho tým je třetí od konce. „U nás je určitě spokojenost. Očekávali jsme, že budeme hrát o sestup. Jsme mile překvapení, že se nám vůbec povedly takové výsledky,“ zhodnotil vstup do sezony Michal Korec.

Krnsko má podle Vízka v některých směrech trochu rezervy. „Snažíme se hrát týmově, kolektivně, ale něco tomu chybí. Není tam ta bojovnost, chybí tomu to srdíčko,“ říká. Dodává ale, že i tak vidí v týmu určitou kvalitu.

Oba hráči se trochu rozcházejí i ve svých rolích na hřišti. Vízek bere fotbal jako vyloženě kolektivní sport. „Nehraju na to, abych dal nejvíc gólů, ale proto, abychom vyhrávali. Jestli dám góly já nebo někdo z kluků, to je jedno. Neohlížím se na sebe, není to pro mě podstatné,“ líčí svůj pohled. Svoje góly tedy ani nebere jako individuální úspěch, protože říká, že je to odraz práce celého týmu.

Michal Korec to má postavené trochu jinak. „Já už jsem chodec, nemám natrénováno. Děkuju klukům, že to odmakají za mě a já slíznu tu gólovou smetánku,“ hlásí se smíchem. Doplnil, že u některých branek měl i štěstí. Zároveň jich pár bylo i z penalt, což podle něj není žádné umění.

To, že svou produktivitu a přínos pro tým bere spíš s nadsázkou, dokládají i jeho další slova. „O Vrutici se říká, že nemít Korce… Ale kdyby to někdo viděl, tak pochopí, že to není žádná sláva.“ Naopak svého konkurenta v boji o krále střelců chválí: „Krnsko na tom není v tabulce tak dobře, kdyby Vencu neměli, tak by to pro ně bylo ještě těžší. Vím, že mu to parádně střílí, i nám dal pět branek.“

Ano, když se jejich týmy potkaly ve čtvrtém kole, byla to divočina. Vízek nasypal soupeři za první půli pět gólů a zařídil Krnsku poločasové vedení 5:2. Hosté ale nesložili zbraně, i díky hattricku kapitána Korce otočili a dovedli utkání k výhře 6:5.

Oba hráči pálí s obdivuhodnou pravidelností. Shodně jen ve dvou z osmi zápasů vyšli naprázdno. Korec nasázel už čtyři hattricky a ve dvou zápasech skóroval jednou, Vízek má paletu bohatší. Dvakrát to bylo po jednom gólu, dvakrát po dvou, jeden hattrick a už zmiňovaná pětigólová exploze proti Vrutici.

„Myslím, že za tím je asi dlouhodobá pauza a rodinný klid,“ hledal krnský forvard důvody své skvělé formy. Dodal taky, že určitě může uplatnit zkušenosti z vyšších soutěží. V Horkách kdysi kopal A třídu, a i z dalších předchozích týmů si přenesl určité fotbalové poznatky, ze kterých těží. Ještě lépe je na tom v tomto ohledu kapitán Vrutice, ten to dotáhl až do divize. „Nějakou tu vyčůranost a chytrost z toho asi mám. Dá se to využít, je to hned znát,“ přiznává Korec.