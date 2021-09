Stejný výsledek, tedy 2:3, byl k vidění také v zápase bousovského béčka s Kropáčovou Vruticí. Domácí vedli po poločase 2:0, pak ale sklapla Csaplárova past. Vrutice to navíc stihla během tří minut. V rozmezí 52. a 55. minuty se totiž postupně trefili Kiss, Holub a Karásek a bylo vymalováno.

Velké drama do poslední minuty bylo k vidění také ve Březně. Tady byl těsně před koncem stav zápasu s Kosořicemi vyrovnaný 2:2, ale dělbu bodů odmítl ve druhé minutě nastavení hostující Filip Vocásek.

Doubrava remizovala doma s Kostelním Hlavnem. To přišlo o výhru v poslední minutě po gólu Jiřího Koťátka na 2:2. O šest minut předtím navíc přišlo Hlavno i o vyloučeného Tudošiho, který po druhé žluté kartě ještě stihl vyplísnit rozhodčího Hloucala.

Druhá je se ziskem také šestnácti bodů ale horším skóre rezerva Benátek. Ta si v neděli pohrála jako kočka s myší na domácí půdě s posledním Mukařovem, když mu nasázela sedmičku, aniž by sama, byť jedinkrát inkasovala. O sedm gólů se postaralo trio střelců – hattrick dal Plichta, po dvou gólech přidali Došlý a Tott.

Akumu na prvním místě v tabulce nahradil Řepov, který vyhrál 4:0 v Krnsku. Do vedení poslal hosty v šesté minutě Václav Kohout, který se jako první trefil i ve druhém poločase. Na jeho dvě trefy pak ještě navázal stejným kouskem Siřínek, a Řepov si tak z pod viaduktu odvezl pohodlné vítězství.

A to přitom vedla od deváté minuty po trefě Jiřího Böhma. Kněžmost, který se po debaklu 1:7 v Krnsku oklepal v minulém kole podobně vysokou výhrou na úkor Bousova, ale ještě do poločasu vyrovnal Čečelským a po změně stran zápas dvěma góly dokonale otočil.

Řepov jde do čela okresního přeboru | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Sedmé kolo okresního přeboru přineslo střídání na čele. Vedoucí Akuma doma prohrála a spadla na páté místo, do čela šel Řepov.

