Pořádně našlapané je čelo letošního fotbalového okresního přeboru. Prvních pět týmů je po devíti kolech vměstnaných ve dvou bodech. A po víkendu tady máme opět změnu na čele. Ve vedení je prakticky Řepov, kterému ale STK zatím nepřipsala kontumační výhru nad Mukařovem, a tak se v čele neúplné tabulky vyhřívá Bělá. Ta přeskočila rezervu Benátek, která doma bezbrankově remizovala s Kosořicemi.

Bělá doma přehrála Kropáčovku 4:2. V prvním poločase dávali góly, konkrétně dva, jenom domácí, druhý poločas už skončil smírně 2:2.

Stejný výsledek se urodil v Doubravě, kde domácí berou důležité tři body ze souboje se Zdětínem. V měření sil dvou trápících se celků měli domácí snový vstup do zápasu, když v 9. minutě vedli 2:0. Hosté ve 39. minutě snížili, ale Mikschl vrátil domácím ještě do přestávky dvoubrankový náskok. Dvacet minut před koncem se hosté opět dostali na dostřel a bylo z toho drama až do konce. V poslední minutě pak právě Mikschl přidal definitivní razítko na domácí tři body.

Krnsko vedlo na Sahaře už od první minuty po góly Čadila. Domácí ale po gólech Koubka a Málka skóre otočili. Třetí gól pak přidal v páté minutě nastavení Husák. To už ale nebyl na hřišti autor první domácí branky Koubek, který byl po výměně názorů s brankářem Krnska Novákem čelo na čelo vyloučen. Podle rozhodčího udeřil hlavou Koubek Nováka, podle protestu domácích to ale bylo přesně naopak. Celý zápas tak bude mít ještě dohru u disciplinární komise.

Domácí celek se radoval také ve Březně. Hosté z Kněžmosta tady ani jednou neskórovali a odjeli s porážkou 0:3. Po prvních bodech sahal Mukařov proti Kostelnímu Hlavnu, ale po porážce 1:2 si na ně musí minimálně týden počkat.

Naopak na hony vzdáleni od bodového zisku byli fotbalisté dolnobousovské rezervy proti Řepovu. Ten v Bousově jasně dominoval a odvezl si nejvyšší výhru kola 7:1, když už v poločase to bylo o čtyři góly.

9. kolo: Doubrava – Zdětín 4:2 (43. a 90. Mikschl, 5. P. Koťátko, 9. Bárta – 39. Vaňousek, 72. Trubička), Bělá – Kropáčova Vrutice 4:2 (68. a 88. Pitloun, 14. Hodovanec, 42. Hodboď – 70. Čakrt, 90.+2 Holub), Akuma – Krnsko 3:1 (41. Koubek, 65. Málek, 90.+5 Husák – 1. O. Čadil), Březno – Kněžmost 3:0 (45. a 67. Novotný, 88. Cepka), Mukařov – Kostelní Hlavno 1:2 (62. Zavrtal – 30. Rut, 64. Beránek), Benátky B – Kosořice 0:0, DBSK B – Řepov 1:7 (76. Pažout – 30. a 88. Obrázek, 44. a 78. Kohout, 20. Holčapek, 35. P. Štepán, 90. Splídek).