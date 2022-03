To největší se hrálo asi v Doubravě, kde se také zrodilo největší překvapení kola. Favorizovaná boleslavská Akuma, která by ráda pošilhávala po medailových příčkách, tady totiž podlehla po divokém boji domácímu Jizeranu. Sudí Petr Janda musel udělit jedenáct žlutých a jednu červenou kartu. Tu viděl deset minut před koncem domácí zkušený harcovník Jaroslav Bárta. Hosté měli dobrý vstup do zápasu a v 10. minutě vedli po gólech Koubka a Soukupa už 2:0. Jenže pak se trefil do vlastní sítě Blažek a minutu po něm vyrovnal Nedošetko. V 58. minutě poslal domácí do vedení Bárta, to ale smazal v 80. minutě svým druhým gólem v zápase Soukup. Právě za protesty proti jeho regulérnosti viděl zmiňovaný hráč Doubravy onu červenou kartu. Domácí ale udeřili i v deseti – v šesté nastavené minutě rozhodl o výhře nejsevernějšího účastníka okresního přeboru Josef Nedošetko.

Naopak tradiční „jižanské“ klání se hrálo v Kostelním Hlavně, kam přijela Kropáčova Vrutice. A oba rivalové si ze zápasu odnesli po jednom bodu. Hosty poslal do vedení ve 21. minutě Havelka, na konečných 1:1 vyrovnal ve 32. minutě Jindřich Bůžek. I tady domácí dohrávali poslední desetiminutovku v oslabení. Lukáš Mašek totiž stihl za druhý poločas, do kterého naskočil po přestávce, inkasovat dvě žluté karty.

Vedoucí celky soutěže nezaváhaly a připsaly si tři body po pohodlných domácích výhrách. Řepov doma porazil Zdětín 5:2, béčko Benátek pak 4:0 rezervu Dolnobousovského SK. Vysokou výhru 6:0 zapsalo na hřišti beznadějně posledního Mukařova Krnsko.

Tři body z venkovního hřiště pak veze ze šlágru kola Bělá. Ta si pod Bezděz odvezla výhru 3:2 ze hřiště Března, které tak vystřídala na třetím místě průběžné tabulky. Domácí sice vedli po půlhodině hry už 2:0, Csaplárova past ale sklapla dvacet minut před koncem. Nejprve snížila v 70. minutě zimní posila Jiří Volf, na nějž gólově navázal z penalty o devět minut později Jan Toman. Poslední slovo si vzal dvě minuty před koncem podzimní kapitán boleslavského Sportingu, který zápas svým druhým gólem v utkání rozhodl.

V Kosořicích, kam přijel Kněžmost, se body stejně jako v Kostelním Hlavně po výsledku 1:1 dělily. Remízu zařídil vyrovnávacím gólem sedm minut před koncem zápasu Michal Malík.

14. kolo: Doubrava – Akuma 4:3 (31. a 90.+5 Nedošetko, 30. vlastní, 58. Bárta – 10. a 80. Soukup, 9. Koubek), Kostelní Hlavno – Kropáčova Vrutice 1:1 (32. J. Bůžek – 21. Havelka), Kosořice – Kněžmost 1:1 (83. Malík – 63. Zajíček), Březno – Bělá 2:3 (8. Duška, 33. Pešta – 70. a 88. Volf, 79. Toman), Řepov – Zdětín 5:2 (7. a 51. P. Štěpán, 69. a 89. Siřínek, 85. Bonomo – 39. Trubička, 49. Donát), Benátky B – DBSK B 4:0 (20. Kadeřábek, 42. Tott, 45. Plichta, 50. Macek), Mukařov – Krnsko 0:6 (3. a 56. Kahule, 14. a 76. Vízek, 36. Parastiuk, 52. Menšík).

