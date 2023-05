„Určený jsem nebyl, ale štvalo mě, jak mizerně jsme hráli, tak jsem si řekl, že půjdu dát gól,“ popisuje, jak k nestandardnímu momentu došlo. „Na trenéra jsem volal, když už jsem byl někde na půl cesty. Ani nevím, jestli mi to odkýval, ale asi nijak neprotestoval,“ směje se brankář týmu ze Sahary, který v kariéře prošel mládeží FK Mladá Boleslav, zachytal si za juniorské reprezentační výběry, byl na testech v Anderlechtu Brusel a při druholigovém angažmá ve Vítkovicích tvořil duo se samotným Tomášem Vaclíkem.

„Kapitán Roman Koubek byl docela vykulenej, když jsem mu míč bral z ruky. V tom šoku ale nestihl ani nic namítat,“ pokračuje ve svém penaltovém příběhu brankář Kraus. Ten pokutový kop ale neproměnil. „Snažil jsem se to kopnout nahoru, protože jako brankář vím, že tam nedosáhneme, ale netrefil jsem to dobře. Brankář mi to chytil, ale míč se odrazil zpátky ke mně a já to z dorážky levačkou o tyčku vrátil do branky. Prostě jsem dal kolegovi v brance šanci, aby vyniknul,“ směje se Kraus. Ten svůj gól nakonec ani neslavil: „Protože jsem dřevák! Byl jsem na sebe naštvaný, že jsem penaltu neproměnil rovnou.“

V kabině ale nakonec přišla pochvala: „Gól jsem dal, tak co… Prý dokonce můžu kopat penalty do té doby, dokud z toho budou góly.“

Akuma je i díky třem bodům z Kněžmostu na čtvrtém místě tabulky. Na vedoucí Řepov už ale ztrácí osm bodů. „Já to hraju, abych vyhrával. Dokud šance je, tak máme cíle nejvyšší,“ burcuje ještě sedmatřicetiletý gólman, který se k fotbalu vrátil po čtyřleté přestávce.

Okresní fotbal: za Akumu se v Kněžmostu trefil i brankář Jakub Kraus

Naposledy chytal v roce 2018 za Kosořice. „Pak se mi narodil syn, tak jsem se místo fotbalu věnoval rodině. Ale chtěl jsem se ke sportu vrátit, až bude mladej trošku starší, aby mě viděl ještě hrát. Aby neviděl tátu, kterej se jenom válí na gauči,“ vysvětluje Kraus. Ten dal podle svých slov svému nástupci kopačky do kolébky hned po příjezdu z porodnice. „První zápas vydržel sledovat asi jenom dvacet minut, a ještě z toho měl trauma. Když jsem si polil hlavu vodou, tak se rozbrečel a ptal se mě, co se mi stalo. Ale teď už chodí fandit, o přestávce si se mnou vždycky přijde plácnout,“ dodává autor gólu na 3:0.