Právě nejvyšší okresní soutěž slibuje v jarní fázi parádní podívanou. Přebor totiž po odehraném podzimu a pohledu na tabulku nemá jasného favorita a o postupu do krajské I. B třídy může stále velmi reálně přemýšlet hned pětice celků.

Na čele soutěže se vyhřívá po třinácti odehraných kolech duo Řepov – Benátky B. Oba mají shodně 32 bodů za deset výher, dvě remízy a jednu porážku. Řepovu ji ve vzájemném zápase uštědřil právě o skóre druhý tým tabulky. Benátky vyhrály v šestém kole v Řepově 3:1. U vedoucího celku tabulky se během zimy spekulovalo o zájmu Rejšic o Marca Bonoma a Tomáše Doležala, oba by nakonec i na jaře měli pokračovat na hřišti nad cihelnou.

I. B třída na startu! Lídrovi má pomoci exligová hvězda, jak zbrojili další?

Benátecká rezerva by se dala nejspíš považovat ze všech celků přeboru za mírného favorita. Do klíčových zápasů si totiž může vypomoci hráči z divizního áčka. Toho však kouč Lukáš Došlý využíval během podzimu minimálně a spoléhal se na „své mladíky.“ Chybět mu navíc bude šestigólový David Váňa, který bude na jaře kopat v Rejšicích.

Třetí je se čtyřbodovým mankem Březno. To těží především ze spolupráce záložníka Novotného s kanonýrem Strnadem. Ten během podzimu vstřelil neskutečných 24 gólů a vede tabulku střelců před druhým Václavem Kohotem z Řepova (18) a třetím Václavem Vízkem z Krnska (13).

V závěsu za Březnem jsou na 27 bodech boleslavská Akuma a Bělá pod Bezdězem. Bělá hlásí výraznou posilu do záložní řady, když ze Sportingu získala jeho kapitána Jiřího Volfa. „Jirka se přestěhoval do Bělé a také přivítal další přírůstek do rodiny. Z toho důvodu se mu již nechce dojíždět do Boleslavi a bude na jaře hrát v místě svého bydliště,“ vysvětlil na druhé straně citelný odchod šéf Sportingu Michal Bílek. Posilu na cestě má také Akuma. Ta by ráda získala z Kropáčovy Vrutice zkušeného Milana Karáska, ale ještě ve čtvrtek v podvečer nebyl přestup v systému fotbalové asociace ze strany mateřského oddílu potvrzen.

Naopak s výraznější ztrátou na čelo šesté Kosořice posílit dokázaly. „Tým má za sebou náročnou zimní přípravu. Pod trenérem Hájkem absolvoval několik náročnějších tréninkových jednotek, soustředění v Heřmanicích, kde kádr k tvrdé práci na hřišti i utužoval partu a začleňoval nové tváře,“ hlásí klub na své stránce. „Jediným mínusem zimní přípravy je početná marodka, která tým provází. Na marodce jsou Michal Hošťálek, Honza Stehlík, David Fišer, Petr Sova, Ondra Kraus, Jarda Machač, Jirka Grus a Kuba Jakubův,“ píšou také Kosořice. Nováčky v kádru je pak trio Dominiků – Hančar, Salač a brankář Týsl. Všichni tři doposud hráli v Kosmonosech. Odchodem je pak návrat Josefa Gruse do domovských Luštěnic.

Domů, a to konkrétně do Krnska, se pak vrací Milan Karela, který odehrál poslední sezony v rejšickém dresu. Fotbal v Krnsku navíc v letošním roce slaví své stoleté jubileum.

Na opačném pólu tabulky je v podstatě jasno o pádu Mukařova, u kterého zůstává otazníkem, jak a zda vůbec dokázal v zimní přestávce vyřešit personální hráčkou krizi. Mukařov je poslední bez zisku jediného bodu. Druhého černého Petra zatím drží Zdětín se šesti body, dvanácté je béčko Bousova s body osmi.

Svaz nabídl před startem jara také pilotní projekt natáčení zápasů. Na ten ale kladně zareagovali pouze dva kluby, a proto byl dán k ledu, odkud se prý vytáhne opět před začátkem nového ročníku. Komise rozhodčích má pro jarní okresní soutěže v dispozici 42 rozhodčích a 9 delegátů.