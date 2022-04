Boleslavané si tak spravili chuť po nečekané porážce v Doubravě. Domácí vyhráli 3:0, když o své výhře rozhodli už během prvního poločasu. Nejprve se dvakrát prosadil Husák, na nějž ještě ve 33. minutě navázal Soukup. Pokud hosté chtěli ve druhém poločase s výsledkem něco udělat, tak to od 58. minuty měli ještě těžší, protože dohrávali o deseti bez vyloučeného Michala Bohdana.

Hozenou rukavici zvedl Řepov, který ve šlágru kola deklasoval překvapivě vysoko Březno 5:0. Přímý souboj dvou nejlepších kanonýrů soutěže jasně ovládl před Tomášem Strnadem hostující Václav Kohout. Zatímco lídr střelecké tabulky se neprosadil ani jednou, jeho konkurent hned čtyřikrát. Právě souboj na čele kanonýrského pořadí má podle řepovského forvarda shodné rysy: „Oba týmy hrají podobným stylem, kdy celý tým dře na jednoho střelce – Březno na Tomáše, náš tým na mě. Proto ty góly jsou zásluhou celého týmu, musím klukům poděkovat. I ve vzájemném sobotním zápase to tak bylo. I Březno mělo hodně šancí, ale neproměnili je, my ano.“ I proto skončil zápas výraznou výhrou lídra soutěže: „Hráli jsme o něco lépe. Ale jinak to byl takový podivný zápas, byla hrozná zima a strašně foukal vítr.“

Kohout: Po mém gólu zadkem na mě soupeř volal, ať dám nějaký hezčí

Stejný výsledek se zrodil také v Bělé pod Bezdězem, kde si domácí v pohodě pohlídali tři body proti Doubravě. V domácích barvách se na pěti gólech podílelo hned pět střelců.

A do třetice výsledek 5:0, respektive 0:5. Přesně takovým výsledkem vyhrály Kosořice v Kropáčově Vrutici. Hosté vyhráli první půli 2:0, ale také přišli ve 42. minutě o vyloučeného Herinka. Nic jim to ale nevadilo, a i v oslabení přidali po změně stran ještě další tři branky.

Podobné skóre se urodilo i v Kněžmostu, s tím rozdílem, že domácí od Zdětína při pěti vstřelených brankách také jednu inkasovali. Na první body si málem sáhli fotbalisté Mukařova, ale ani na patnáctý pokus se jim to nepodařilo. V Dolním Bousově dokázali smazat dvoubrankový náskok místního béčka, ale to v 77. minutě definitivně rozhodlo o své výhře 3:2 brankou Lukáše Zvěřiny.

15. kolo: Krnsko – Kostelní Hlavno 0:2 (5. Zvoníček, 54. Kraus), Březno – Řepov 0:5 (8., 64., 70. a 81. Kohout, 37. Siřínek), Bělá – Doubrava 5:0 (39. Smékal, 42. Matěj Hodboď, 67. Řehořek, 81. Hodovanec, 84. Miroslav Hodboď), Akuma – Benátky B 3:0 (11. a 31. Husák, 33. Soukup), Kněžmost – Zdětín 5:1 (41. a 55. Zajíček, 45.+3 Rychtr, 73. Šosvald, 83. Sedláček – 53. Solomatin), Kropáčova Vrutice – Kosořice 0:5 (23. Hančar, 35. Kořínek, 66. Salač, 71. Stehlík, 72. Malík), DBSK B – Mukařov 3:2 (17. vlastní, 44. Šolc, 77. Zvěřina – 66. a 71. Zavrtal).

