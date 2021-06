V Bakově byl v sobotním dopoledni k vidění zápas třetího celku I. B třídy s pátým týmem okresního přeboru. A byť o výsledek podle trenérů zase až tak nešlo, zrodilo se překvapení, když hostující Bělá pod Bezdězem vyhrála nad (sice nekompletním) Bakovem 3:1.

Byli to ale domácí, kdo vyhrál první poločas, když se jediným střelcem úvodního dějství stal ve 13. minutě Vitmajer. Ve druhém poločase si už ale Bakov vůbec nic nevytvořil a strana mince se začínala pomalu otáčet na bělskou stranu. Dobrý pokus Smékala ještě v 68. minutě domácí gólman s námahou vytěsnil na roh, o tři minuty později už ale bylo srovnáno. Bakovský levý obránce ztratil míč na polovině při zakládání útoku a rychlý brejk dvou proti jednomu vyřešili hosté skvěle. V zakončení se pak tentokrát Smékal už nemýlil.

I další minuty patřili hostům. Pět minut před koncem faulovali domácí jednoho z pronikajících útočníků těsně před pokutovým územím. Penalta z toho sice nebyla, ale to hosty nemuselo vůbec mrzet, protože se k přímému kopu postavil Stanislav Pitloun a trefil se excelentně. Domácí už neměli síly na srovnání, naopak samy ještě jednou inkasovali. Opět to bylo po standardní situaci – tentokrát se po rohu prosadil v mlýnici obránce Řehořek, a stanovil tak konečné skóre utkání na 3:1 pro hosty z Bělé pod Bezdězem.

Oba trenéři se pak shodli na tom, že nejdůležitější je, že se opět může hrát. „Účel to splnilo, kluci si konečně mohli po půl roce zase zahrát fotbal. Výsledek mě ani tak nezajímá. Bylo vidět, jak hodně nám chybí zápasové zatížení,“ řekl po zápase domácí kouč Jaroslav Kamenický. Bělský Karel Vrabec hovořil v podobném duchu: „Bylo znát, že se dlouho nehrálo. Nejvíc to bylo vidět při práci s míčem. Oba týmy hrály v omlazených sestavách, ale já musím říct, že se mi to jakž takž líbilo.“

Zajímavostí bylo, že oba trenéři jsou bývalí spoluhráči z týmu futsalových mistrů republiky ze Slavíku Bakov z roku 2000. Oba svým svěřencům během pauzy ordinovali individuální tréninkové plány zaměřené převážně na fyzičku. „Chodíme teď trénovat dvakrát týdně, ale spíše jenom hrajeme, nijak moc to nehrotíme. Z hráčů je cítit natěšenost, na tréninku nás je pokaždé okolo patnácti,“ hlásí Vrabec. Podobně to vnímá i Kamenický: „Vím, že některé týmy mají problém se dát dohromady, ale u nás to tak není. Chuť mají i starší hráči i ti mladší. Dva týmy dospělých bychom zase měli dát do sezony do kupy.“

A jaké jsou v obou týmech plány do dalších týdnů? „Přípravu zahájíme patnáctého července a uvidíme, kdy se rozjede sezona. V létě budeme trénovat třífázově a máme v plánu čtyři přípravná utkání,“ říká kouč Bakova Jaroslav Kamenický. Karel Vrabec za Bělou doplňuje: „Příští víkend ještě máme modelové utkání v Bělé, kdy nastoupí i několik bývalých hráčů a pak nás čeká ještě zápas Dolním Bousovem. Potom tu letošní sezonu ukončíme. Přípravu na novou zahájíme někde okolo dvacátého července, pak nás už čeká zápas ve Starých Splavech.“

Bakov nad Jizerou – Bělá pod Bezdězem 1:3 (1:0)

Branky: 12. Vitmajer – 72. Smékal, 85. Pitloun, 88. Řehořek.