Co jste na to říkal na váš první výsledek v okrese?

Čekali jsme jako by těžší souboj. Tím, že jsme mohli prostřídat, zahráli si de facto všichni, co jsem měl na střídačce. Za stavu 5:2 už to Čestice otevřely a chtěly s námi hrát vyrovnanou partii a my jsme je trestali z rychlých brejků.

Přihlásili jste se takovým nástupem do role hlavního favorita, která je vám přisuzována po dost smolném sestupu z 11. příčky I. B třídy při její reorganizaci?

Kladli jsme si cíl, že bychom se chtěli co nejdříve vrátit zpátky do krajských soutěží. Tomu jsme podřídili přípravu, takže uvidíme. Nějak jsme si nastavili podmínky. Kluci je zatím plní, takže si myslím, že když bude všechno klapat, tak by to snad mělo vyjít.