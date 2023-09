Ve středu jsou na programu tři zápasy fotbalového krajského a okresního poháru, sváteční čtvrtek bude patřit celému kolu IV. třídy.

Ilustrační foto | Foto: Kateřina Straková

Nejenom na profíky z áčka FK Mladá Boleslav čeká v tomto týdnu takzvaný anglický program. Zmiňovaní ligisté už si svůj zápas během týdne odbyli, když 3. kolo MOL cupu odehráli proti druholigovému Prostějovu vítězně už v úterý. Ve středu a o svátečním čtvrtku půjdou do hry také celky nižších soutěží.

Ve čtvrtek je totiž na programu vložené kolo IV. třídy, která kvůli patnácti účastníkům má nalosováno více kol než čtrnáctičlenné přebor a trojka. O den dříve, tedy ve středu půjdou do boje celky přihlášené do okresního poháru. Ten odehraje své první kolo. V něm půjdou do boje čtyři celky, zbytek se zapojí až v kole druhém. Béčko Sportingu čeká dokonce víc než anglický týden, protože do hry půjde jak ve středu, tak i ve čtvrtek.

Pět zápasů má ve středu na programu také středočeský pohár, v něm Rejšice doma přivítají Velim.

Středa 27. září

Pohár SKSF: Rejšice – Velim (16.30). Okresní pohár: Horky B – Akuma, Sporting B – Čistá (oba 16.30).

Čtvrtek 28. září

IV. třída: Kropáčova Vrutice B – Zdětín B (10.30), Kochánky – Dobrovice B, Skalsko – Luštěnice B, Nemyslovice – Krnsko B, Dlouhá Lhota – Žerčice, Bezno B – Katusice, Nová Ves – Sporting B (vše 16.30).

