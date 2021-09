V 56. minutě hlavičkoval opět po rohu těsně nad břevno zcela volný Ježek, na druhé straně zasahoval Sýkora po rychlém brejku proti Marečkovi a v 78. minutě po Martincově přihrávce pod sebe nepropálil bousovského gólmana z úhlu ani Ploc. „V poslední půlhodině jsme přidali na plyn, mohli jsme to ještě otočit, ale prosadit jsme se nedokázali,“ mrzelo Františka Šindeláře.

Tři minuty před přestávkou udeřili domácí z další standardky. Po rohovém kopu ještě Panzner vyškrábl Ježkovu hlavičku, ale Miroslav Horák doklepl zblízka za jeho záda. Jak se později ukázalo, byl to vítězný gól.

„Přímák byl skvěle kopnutý. Bousovští pak jezdili po zadku, my jsme se nechali jejich nasazením zaskočit a ta bojovnost a dravost rozhodla,“ hodnotil trenér Záryb František Šindelář.

Fotbalisté Záryb odjeli z Bousova s prázdnou, přestože jejich výborný nástup do zápasu pátého kola I. A třídy takovému konci nenasvědčoval.

