První půle skončila 3:0 pro domácí. „Výsledek je pro nás super. Potřebovali jsme se odrazit od spodní části tabulky. V prvním poločase jsme podali vynikající výkon. Hráčům nebylo co vytknout a měli jsme i hodně šancí. Hosté hráli vzadu na riziko,“ řekl rejšické trenér Jan Páník, který pochválil i soupeře: „Čáslav byla běhavá a aktivní. Zápas nezabalila. Šlo o běžecký souboj celých devadesát minut. Museli jsme hrát až do konce.“

Podle Páníka byl rozhodující gól na 4:1, který vstřelil v 62. minutě Jaroš. „Měli jsme šanci na čtyři-nula, kterou jsme nedali a hosté z protiútoku snížili na jedna-tři. Navíc měli dva nebezpečné závary. Gól na čtyři-jedna pak utkání zlomil,“ dodal Páník.

„Zápas se mi nehodnotí vůbec dobře,“ přiznal trenér Čáslavi B Lukáš Jirků a pokračoval: „Jeli jsme na zápas s dvanácti hráči do pole a z toho tři hráči odehráli dopoledne devadesát minut a jeden pětačtyřicet. I tak si myslím, že zápas se dal zvládnout daleko lépe. Bohužel svůj den neměli ani hráči, kteří byli odpočatí a měli by mužstvo táhnout. Od začátku duelu jsme hráli pasivně a soupeř nás přehrával. My jsme absolutně neměli střed hřiště. Nepodstupovali jsme souboje, neměli jsme odražené míče, byli jsme nepřesní, a to nás trápilo celý první poločas.“

Do druhé půle udělali Čáslavští změnu ve středu hřiště a hra se rapidně zlepšila. „Fišr, který odehrál dopoledne celý zápas za dorost, hru značně oživil. Najednou jsme byli na míči, dokázali jsme si vypracovat šance a vstřelit gól po hezké akci. V tu chvíli jsem věřil, že skóre ještě srovnáme. Bohužel jsme inkasovali ihned po sérii našich útočných rohových kopů. Po jednom rohovém kopu, kdy jsme nepodstoupili ani souboj, gólman chytil míč a výkopem přes celé hřiště našel spoluhráče a byl z toho gól na čtyři-jedna. Tím bylo rozhodnuto, tento gól nás položil na lopatky a zápas se jen dohrával,“ litoval Jirků.

Rejšice – Čáslav B 6:1 (3:0, 32. a 34. Bělík, 41. Krčmář, 62. Jaroš, 77. a 90. Fidrich – 58. Vrána). Rozhodčí: Tichý. Rejšice: Jíra – Fidrich, Chleborád, Jaroš, Kredba (71. Páník), Šťastný, Krčmář, Bárta (67. Riesz), Hlaváč (46. Žádný), Vejvoda, Bělík. Čáslav B: Kovařík – Lebduška, Zoufalý, Vocl, Čáp, Kořínek, Váňa, Nykodým (84. Jirků), Schovanec, Vrána, Novák (46. Fišr).