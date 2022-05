Rejšice doma podlehly Hlízovu 0:5, Dolnobousovští si přivezli porážku 1:5 ze hřiště čáslavského béčka a stejný debakl schytaly Luštěnice v Jesenici, kam odjely bez brankáře a do branky se musel postavit Tomáš Hrdlička.

Rejšice – Hlízov 0:5 (0:2)

Branky: 20. Maxa, 27. Puk, 55. Kosprd, 66. Šesták, 90. Jarůněk. Rozhodčí: Zíka. ŽK: 2:0. Diváci: 30.

Jesenice – Luštěnice 5:1 (2:0)

Branky: 52., 55. a 70. Novotný, 7. Bureš, 30. Pešl – 87. Mísař. Rozhodčí: Palek. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

Čáslav B – DBSK 5:1 (3:0)

Branky: 15., 68. a 81. Chábera, 1. a 19. Strnad – 56. Bělík. Rozhodčí: Orálek. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

Pěčice prohrávaly na hřišti posledního FC Mělník od 15. minuty 0:1, ale zbytek poločasu už patřil jim. Konkrétně pak dorostenci Jonášovi Makovcovi, který hattrickem zařídil obrat ve skóre. „Úvod jsme neměli dobrý, ale po inkasované brance jsme přešli na presink, který dělal domácím problémy. Dokud měli klid na rozehrávku, tak byli na míči, při našem napadání dělali chyby,“ okomentoval úvodní dějství zápasu v Mělníku vedoucí hostujícího celku Karel Ramharter.

Jeho tým pak přidal čtvrtý gól hned po obrátce. Poté měli ještě hosté výhodu pokutového kopu, ale mladý Skuček napálil jenom břicho ležícího gólmana. Navíc hned z následného brejku snížil domácí Pudil na 2:4. „Místo abychom zápas penaltou definitivně rozhodli, jsme vrátili domácí tým do hry. Po snižujícím gólu zbývalo ještě 32 minut a nastavení, což je hodně dlouhá doba a domácí jsme dostali na koně,“ zlobil se šéf pěčického klubu. Další branka už ale v zápase nepadla, a hosté si tak odvezli důležité tři body. „Sice nás ještě drží ve hře, ale asi to stačit nebude. Jestli bude sestupovat z naší skupiny šest týmů, tak už by to musela být velká shoda výsledků v posledních kolech,“ přemýšlí nahlas Ramharter.

FC Mělník – Pěčice 2:4 (1:3)

Branky: 15. Antoš, 58. Pudil – 28., 37. a 45. Makovec, 47. Beran. Rozhodčí: Prosr. ŽK: 1:2. Diváci: 30.

Opačné starosti mají v Mnichově Hradišti. To po těsné výhře nad mělnickou Pšovkou poskočilo před svého soupeře na bronzový stupínek. Do té doby třetí Pšovka uhrála v posledních dvou zápasech bezbrankovou remízu a přesně k tomuto výsledku spěl i zápas pod hradišťským zámkem. Ta se ale nakonec nekonala. Ve čtvrté minutě nastavení totiž vstřelil vítězný gól zápasu kapitán Hradiště Jiří Zajíček.

„My jsme byli fotbalovější a měli jsme i víc šancí, hosté ale hráli dobře zezadu a spoléhali na brejky,“ shrnul dění na hřišti domácí kapitán. Ten nakonec celý zápas rozhodl: „Byl to hodně šťastný gól. Já jsem v podstatě prodlužoval zeď, abych clonil brankáři. Martin Sabol mě ale nastřelil a já jsem tečoval míč do protipohybu brankáře,“ dodal Jiří Zajíček.

„Domácí více na míči a my se snažili chodit do brejků. Největší šanci jsme měli pár minut před koncem, kdy jsme šly sami na branku, ale nedokázali jsme proměnit. V závěru zápasu nás dostali domácí pod tlak a bylo z toho břevno. V poslední minutě nastavení byl odpískaný faul na hranici vápna a s velkou dávkou štěstí ho domácí proměnili,“ zhodnotil utkání hostující kouč Jan Studený.

MSK – Pšovka Mělník 1:0 (0:0)

Branka: 90.+4 Zajíček. Rozhodčí: Mansour. ŽK: 2:2. Diváci: 120.