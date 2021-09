„I přes dobrý výkon jsme bohužel zůstali bez bodu," litoval trenér hostí Miroslav Sunkovský promarněných příležitostí. „Začátek zápasu jsme trochu zaspali. Domácí byli jasně lepší. Po vyrovnání jsme byli celý druhý poločas lepší my, bohužel jsme neproměnili šance. Domácí výrazně podržel výborný gólman," dodal.

Radost hostům nevydržela. Za minutu přesný centr Aleše Kohouta usměrnila největší hvězda kosmonoského klubu hlavičkou do protipohybu brankáře – 2:1. Vítězství mohl domácím v nastavení vzít Bláha, jenže i třetí luxusní přihrávku spoluhráče Krulicha ze samostatného nájezdu na Januru promarnil.

Domácí brankář Zdeněk Janura neměl příležitosti k vyniknutí, tak si ji sám zařídil - nepřesným odkopem vyzval Jakuba Šejvla do sóla, které bravurně zlikvidoval. Stejně tak po dalším Krulichově centru vychytal zblízka i Bláhovu tutovku.

Úspěšný nástup Kosmonos zúročil Jakub Motyčka, který dostal v 8. minutě míč do běhu a svůj únik zakončil podél brankáře. „Začátek se nám povedl, měli jsme šance, ale po půlhodině hry jsme přenechali iniciativu soupeři,“ konstatoval domácí trenér Martin Michalec. „O přestávce jsem dvakrát střídal - jedna změna byla plánovaná, druhá kvůli výkonu.“

