„Klukům patří velký dík. Když jsem ráno přišel od kabiny a spočítal hráče, měl jsem ze zápasu obavy. Sebeobětování a pracovitost byly famózní a ani fotbalově jsme nezaostávali. Postavili jsme to na rychlých křídlech a vyšlo to,“ řekl trenér vítězů Jiří Maruška.

Zápas nebyl zrovna pohledný, nebezpečí hrozilo zpravidla od domácích. V 17. minutě si Fišer oběhl beka a přihrál pod sebe na malé vápno, odkud Radek Hrdlička uklidil placírkou k tyči – 1:0. Fišer pak obral o míč obránce Pikouse, ale zblízka nepropálil brankáře Schlossera.

„Čelákovice umějí zahrát, ale dneska neměli svůj den. Zhustili jsme prostor a hosté měli až na jednu výjimku problém dostat do šance,“ postřehl Maruška. Někdejší hráč ligového Střížkova Stanley Ibe připravil uličkou za obranu tutovku Pánkovi, vyrovnání však při jeho bombě odmítl Ladislav Řezáč.

Hned zkraje druhé půle se po Grusově přihrávce uvolnil kličkou Stanislav Hrynčuk a nad padajícím brankářem napnul síť uprostřed brány.

Hosté měli na rozdíl od domácích možnost poslat do boje čerstvé síly, v 80. minutě si však hromadně pletli fotbal s házenou a to je stálo třetí hřebíček do truhly. Padající Vacek se neubránil zlozvyku chytit míč, jenže sudí místo faulu pískl jeho ruku. Luštěnice rychle rozehrály, Havlát utekl do sóla, obešel i brankáře a při zakončení trefil ruku dobíhajícího Halouna. Z penalty zvýšil na 3:0 Grus. Čestný úspěch Unionu pak nedal Kolovecký, jehož pěkný slalom ztroskotal na Řezáčovi.

Luštěnickou radost kalila personální nouze i náročný program, čekají je ještě dvě dohrávky. „Dva lidi se snad uzdraví, tři dnes nemohli z pracovních důvodů. Dnešní doba fotbalu tolik nepřeje a aby lidi pochopili, v jakých podmínkách se dělá amatérská kopaná, někteří hráči si na dohrávky budou muset vzít dovolenou,“ konstatoval Jiří Maruška.

Luštěnice – Čelákovice 3:0 (1:0, 17. Hrdlička, 52. Hrynčuk, 80. z PK Grus). Rozhodčí: Budil. Luštěnice: Řezáč – Prisčák, Mísař, Pavlíček, Horák – Havlát, Grus, Hrynčuk, Lada – Fišer, Hrdlička.