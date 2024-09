„Začátek soutěže nám nalosoval zatím asi to nejtěžší, co mohlo být. Jak Benátky, tak Mělník budou aspiranti na postup,“ měl jasno brankář Chotětova Petr Ulman, který po horeckém výlovu stejně jako ve středu kryl záda Vojtěchu Ulrichovi.

A z lavičky sledoval marný boj svých spoluhráčů, kteří tahali už od 10. minuty za kratší konec. To hosty od soutoku poslal svým prvním ze dvou gólů do vedení Petr Menčl.

„Celkově hra Mělníku neměla moc chyb, kterých bychom mohli využít. Hosté si vlastně třikrát pomohli standardní situací. První gól trefili parádně a další dvě akce byly také nacvičené,“ podotkl Petr Ulman, který byl ovšem i poměrně kritický ke svým barvám. „Náš výkon v prvním poločase naopak nesplňoval nic, co jsme si řekli před zápasem, a dost jsme to hostům ulehčili. Druhý poločas jsme zlepšili pohyb, ale hosté opět udeřili a my pak už jen kosmeticky upravili skóre. Soupeři musíme sportovně pogratulovat, byli ve většině zápasu lepší. My se budeme muset soustředit na další nadcházející zápasy.“

V Mělníku nadmíru vydařený vstup do soutěže, korunovaný už čtvrtou výhrou ze čtyř možných, nepřeceňují. „Tři body jsou super, ale je to pouze začátek,“ drží mladý tým při zemi jeden z trenérů Zbyněk Štrupl.

Zápas byl z pohledu jeho mužstva herně povedenější než poněkud ospalý ve středu proti Řepovu (3:2). „V prvním poločase jsme utkání měli rozhodnout, šancí jsme měli dost, ale ta koncovka… Druhá půlka už nebyla tak kvalitní, ale mimo jedné šance a penalty jsme domácí do ničeho nepustili a sami přidali dvě branky,“ hodnotil utkání kouč jednoho ze tří stoprocentních týmů (kromě rezervy Benátek ještě Pěčice).

close info Zdroj: FK Mělník 1909 zoom_in Fotbalisté FK Mělník 1909 po vítězném utkání v Chotětově

Dva z nich svede hned příští kolo. Mělničtí se v dalším výjezdu na Boleslavsko představí právě v Horkách, kde je doma benátecká rezerva. Ta naposledy přivezla totožné vítězství 4:1 z Líbeznic. Trenér Jiří Kubát ale výkonem tentokrát nadšený rozhodně nebyl.

„Z naší strany to nebylo ono. Každopádně jsem rád, že jsme si pomohli dvěma standardními situacemi, po kterých jsme dali dvě branky a zápas zvládli. Utkání samozřejmě asi ovlivnila červená karta pro domácího hráče,“ zmínil dost nepochopitelný zákrok z frustrace na Václava Kohouta.

„Klukům gratuluji a děkuji, ale nezahráli jsme ani zdaleka to, na co máme. Příští týden máme neporažený Mělník. Jsem rád, že i my jsme udrželi neporazitelnost a rozdají si to tak dva stoprocentní celky a doufám, že to bude mnohem koukatelnější než dnes,“ dodal s výhledem na očekávaný šlágr.