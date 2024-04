Pšovku gól vyburcoval a vzápětí skončila Pokorného přízemní střela na tyči. Za necelou minutu se Pokorný převtělil do úlohy nahrávače a jeho uličku využil tváří v tvář luštěnickému brankáři Janurovi o 18 let mladší David Svoboda – 1:1.

Urputnému boji dominovaly obrany, hrálo se jakoby bez útoku od vápna k vápnu. Světlou výjimkou byla luštěnická akce ze 37. minuty, po které Ladislav Hlaváček z bezprostřední blízkosti nastřelil jen gólmana.

„Dnes to byl ubojovaný zápas téměř bez šancí. Remíza je spravedlivá,“ konstatoval trenér Sokola Luštěnice Jakub Pleško. „Představoval jsem si trošku lepší výkon. Pokud s tím chceme něco dělat, je potřeba zlepšit tréninkovou morálku, tam to všechno začíná.“

Po přestávce trochu zatrnulo domácím, když Chytilova dalekonosná střela vypadla Janurovi z rukou a skončila rohovým kopem. Po ojedinělé chybě luštěnické obrany ještě pláchl Svoboda, jenže jeho zakončení nestačila málem ani ochranná síť. Domácí si nevytvořili vepředu nic, ale doma bodovali popáté v řadě.

„Určitě jsme nehráli na remízu, abychom Pšovku udrželi pod námi,“ řekl Jakub Pleško, který si musel vystačit s hodně úzkou lavičkou. „Náš nejlepší hráč Pepa Lada si utrhl křížový vaz, Mísař bude mimo celé jaro, chyběl i Lasák a nemocný Baborák,“ shrnul absence trenér Luštěnic, které po loňské nejlepší sezoně klubových dějin hrají uprostřed tabulky.

Hosté jsou na tom o čtyři body hůř, a tak pro ně měl ten venkovní do sbírky svou cenu. „Pro nás dobrý bod," souhlasil hrající trenér Jan Studený. V utkání vyzdvihl především defenzivu a celkově se mu více zamlouvala první půle, kdy se událo vše podstatné.

„Od shora jsme dobře bránili, domácí měli problém s rozehrávkou a většinou jen nakopávali. Gól, který dali, jsme jim darovali naší chybou, kdy jednu ze dvou šancí využili. My jsme těch nadějnějších měli víc, jen je nedokážeme vyřešit finální přihrávkou. Naštěstí jsme brzy vyrovnali. A to ještě Kuba Pokorný nastřelil tyč," šel Studený po stopách utkání, které po přestávce podle jeho slov bylo už jen bojem hostující obrany s urostlými útočníky soupeře. „Přestali to rozehrávat a už jen nakopávali. Největší nebezpečím byly standardky. Žádnou vyloženou šanci neměli. Vždy jsme to nějak uhasili," oddechl si.

Luštěnice – Pšovka Mělník 1:1 (1:1)

Branky: 21. Fišer – 24. Svoboda. Rozhodčí: Divilek. ŽK: 3:1. Diváků: 96. Střely na bránu: 2:3. Rohy: 3:5.

Luštěnice: Janura – Horák (72. Feigl), Hůlka, Pavlíček, Jos. Grus – Fišer, Kopřiva (46. Hrdlička), Hrynčuk, Jan Grus – Š. Hlaváček (89. Soukup), L. Hlaváček.

Pšovka: Matěka – Šára, Kaiser, Studený, Grabmüller – Mihalík, Chytil, Havel (79. Bláha), Šmíd – Svoboda (88. Suchý), Pokorný.