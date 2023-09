Pěčice – Benátky n. J. B 4:0 (1:0)

Miroslav Hubač, hráč Pěčic: Po celý zápas jsme měli lepší pohyb a lépe jsme kombinovali. Od 15. minuty jsme byli jasně lepším týmem a jen se čekalo, kterou z mnoha šancí využijeme, a to se nedařilo většinou vinou nepřesného zakončení. Trest mohl přijít ve 44. minutě, kdy se Benátky dostaly do jediné za to stoprocentní šance, ale domácí brankář svůj tým podržel a z následného brejku Hellmiss běžel sám na brankáře a proměnil. Druhý poločas pokračoval se stejné duchu. Rozhodující moment přišel ve 63. minutě, kdy na krásný centr Heřmanského naskočil Hellmiss a hlavou poslal míč nechytatelně k tyči. Domácí běželi slavit a hosté protestovat k rozhodčímu, že v gólové akci měl pískat faul. V následném kolečku hostující Bohdan omylem šlápl rozhodčímu na nohu a překvapivě dostal červenou kartu. Od té doby se hrálo jen na polovině Benátek a čekalo se, kolik gólů v pohodě hrající domácí přidají. Nakonec to byli dva. Třetí padl když se pěkně ve vápně uvolnil Maršík, jeho pěknou střelu brankář vyrazil k osamocenému Beranovi, a ten doklepl míč do prázdné brány. Tečku za podařeným utkáním udělal podařenou střelou zpoza vápna Hubač.

Jiří Kubát, trenér Benátek: Do Pěčic jsme jeli s cílem natáhnout vítěznou sérii dvou zápasů a pokračovat v solidních výkonech. Bohužel se nám to úplně nepodařilo. Prvních pětadvacet minut bylo z naší strany slušných. Byli jsme aktivní, vypracovali si jednu nebo dvě nebezpečné příležitosti. Soupeř na tom byl ovšem podobně. Od 25. minuty jsme ale úplně odešli, což si nedokážu vysvětlit. Předržovali jsme míč, kazili jsme jednoduché přihrávky uprostřed hřiště. Nějakým zázrakem jsme do 45. minuty neinkasovali. Poté nám soupeř nabídl brankovou šanci, kterou jsme neproměnili, avšak ihned z brejku do otevřené obrany jsme bohužel dostali gól. Utkání zřejmě úplně zlomila druhá branka a následně červená karta. Dožadovali jsme se faulu, který rozhodčí neodpískal, a my obdrželi branku. Bohužel při protestech Michal Bohdan údajně omylem přišlápl rozhodčímu palec na noze a ten jej vyloučil. Nikdo pořádně nevěděl, za co dostal červenou kartu. Bohužel do zápisu o utkání napsal, že šlo o úmyslné šlápnutí, takže s ním pár týdnů patrně nebudeme moci počítat. Po červené kartě to byla jednoznačná záležitost domácího týmu. Výhra Pěčic je zasloužená. Nejvíce mě mrzí asi ta červená karta a dlouhá stopka pro Michala Bohdana.

