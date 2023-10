Všestudy – Záryby 5:4 (3:2)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: Chtěli jsme už bodovat naplno, hrát aktivně, a to se nám od začátku dařilo. Bohužel po vstřeleném gólu hned inkasujeme a bylo vidět, jaká deka na klukách byla. Chtěl bych jim poděkovat za odvedený výkon.

Zdeněk Antoš, trenér Záryb: Nastoupili jsme s odhodláním přivézt nějaké body. Od začátku to vypadalo slibně. Bohužel už v 9. min. po rychlé akci domácích jsme inkasovali. Ke štěstí se nám povedlo rychle srovnat, ale opět jsem nechali domácí zvýšit skóre. I podruhé se nám povedlo rychle srovnat. K naší smůle byl trestný kop domácích, který zapadl do naší sítě na 3:2. Ke konci poločasu jsme převzali iniciativu a snažili se potřetí vyrovnat. To se nám ale nepovedlo. Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním zápas otočit. Měli jsme herní převahu a čekali na vyrovnání. To se nám nepovedlo, jelikož po rychlém brejku domácích si náš hráč v pokusu o zastavení protihráče vstřelil vlastní branku. Ani tohle nás nesrazilo a o dvě minuty později jsme snížili na rozdíl jedné branky. Po patnáctiminutové snaze přišel opět trest od domácích, když po neodpískaném faulu na našeho brankáře jsem obdrželi pátou branku. Po čtyřech minutách se nám opět povedlo snížit na rozdíl jedné branky. V konci zápasu nás o vyrovnání připravil sám rozhodčí, který neponechal výhodu po faulu na našeho hráče a hráč, který se nacházel sám před brankářem, byl zastaven. Prohra je pro nás zklamáním. Nerad hodnotím výkony rozhodčích, ale v tomto případě udělám výjimku. Z výkonu hlavního rozhodčího jsem doopravdy zklamán. Dvacetiletý rozhodčí pod dozorem delegáta předvedl hromadu chybných rozhodnutí, která ovlivnila zápas. Na jeho obranu byla slova: on se to teprve učí??? S prominutím, tak ať se učí u mládeže, nebo v okrese.