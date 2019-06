Pěčice – Důležité vítězství si ve fotbalové I. A třídě připsala rezerva Vlašimi. Na hřišti Pěčic bodovala naplno po výhře 4:1 a dotáhla se tak bodově na druhou Lysou nad Labem. S tou se utká v přímém souboji o druhé místo v příštím kole na hlavním stadionu ve Vlašimi v Kollárově ulici.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Úvod utkání patřil fotbalistům z podblanicka, alespoň co se gólů týče. Po pár minutách hry směřoval vstříc domácímu brankáři Dušek, ale jeho střelu Dufek zpacifikoval. V 10. minutě Dušek upaloval na brankáře již podruhé, tentokrát kolem něj udělal kličku a pohodlně rozvlnil síť – 0:1. Domácí se snažili odpovědět patřičným způsobem, ale s tvrdou střelou Krišky si brankář Štecher ve spolupráci s Lapáčkem poradil. Ostatní útočné akce pěčických končily na pozorné obraně. Na druhé straně se do vápna dostal vlašimský Motyčka a zpětnou přihrávkou našel Duška. Tvrdou ranou pod víko nedal Dušek gólmanovi šanci – 0:2. Po odehrané půlhodince se ještě dostal do obrovské šance Motyčka, jehož skvěle vysunul Cettl. Jeho střelu ale vytěsnil domácí Dufek na tyč. Před poločasem se domácí dočkali snížení díky zvýšené aktivitě. Flachbart se dostal ve vápně k míči a jeho střelu zastavila až síť - 1:2.