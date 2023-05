/FOTOGALERIE/ Souboj ze spodních pater krajského přeboru prohloubil výsledkovou mizérii Berouna. Naději na odpich mimo sestupové vody naopak oživily šťastnou výhrou z jediné přímé střely v poslední minutě Horky.

Krajský přebor, 25. kolo: FC Horky - ČLU Beroun (1:0), 5. 5. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Hostující Český Lev má nejhorší útok v soutěži a i u Jizery prožil velké trápení. V 5. minutě po Hrypasově zpětné přihrávce střílel Počta jen do brankáře Jíry. Ten pak rozštěpem kryl i Šikanedrovu střelu po zemi. Naopak z několika klubů na Mladoboleslavsku známý veterán Libor Novák zasahovat nemusel vůbec. Když v šesté minutě prosvištěla těsně vedle jeho brány Eichlerova bomba z 25 metrů, těžko kdo tušil, že to bude až do úplného závěru jediná jakž takž nebezpečná střela Horek.

Berounští občas hrozili z rychlých kontrů, před přestávkou Novosadovu výzvu promarnil hlavičkou nad břevno úplně volný Hrypas. A aby si neměli co vyčítat, prohodili si oba v úvodu druhé půle role se stejným výsledkem. Horky kopaly celý tucet rohů, ale neujal se žádný. Trápení v koncovce i finální přihrávce bylo ještě větší než to berounské.

Libčice i Lužec musí na kobereček. Oba tábory vidí rvačku svých příznivců jinak

„První půle se nám vůbec nepovedla. Byli jsme pomalí, bez pohybu, ztráceli jsme míče. Takhle jsme hrát rozhodně nechtěli. Pak jsme změnili rozestavení a vyvinuli tlak, ale soupeř měl nebezpečné brejky,“ zdůraznil domácí trenér Martin Zamazal.

V 65. minutě se zaskvěl Jíra proti ráně úplně volného 46letého matadora Horela po přetaženém centru. V poslední čtvrthodině mu pak k čistému kontu hodně pomohla branková konstrukce. Nejprve vyrazil do brejku Mykola Hrypas, obešel i domácího brankáře, hosté už zvedali ruce, jenže střelu z úhlu do prázdné brány zastavila tyč. Ta se otřásala i v 83. minutě po krásné střele Jakuba Krůty z 25 metrů.

Za promarněné šance přišel krutý trest v poslední miutě. Ondřej Šimek se uvolnil na levé straně a předložil skvělý centr před prázdnou bránu, kde doklepl do sítě Adam Milner a složil reparát za minutu staré zakončení těsně nad. Z jediné přímé střely tak byl nesmírně důležitý vítězný gól.

Kam za fotbalem: Horky předehrávají s Berounem už v pátek

Beroun nevyhrál podeváté v řadě a jen zázrakem se vyhne pádu. Ani vítězové ovšem neopustili sestupové pásmo, které může být opět velmi široké. „Záleží na vývoji ČFL a divizí, my musíme jít zápas od zápasu. Konečně máme i plno na tréninku, mužstvo si sedá, nálada je dobrá,“ hlásí trenér Horek Martin Zamazal.

Horky – Beroun 1:0 (0:0)

Branka: 90. Milner. Rozhodčí: Asník. ŽK: 3:1. Diváci: 124. Střely na bránu: 1:5. Rohy: 12:5.

Horky: Jíra – Novotný (46. Zamazal), Macek, Foungala – Livora, Šimek, Machů, Černý (46. Pergl), Kaiser (86. Komárek) – Eichler (46. Wise), Milner.

Beroun: Novák – Rigo, Krůta, Břížďala, Štefan – Novosad, Boakye, Počta, Hrypas – Tarasov, Šikanedr (46. Horel).