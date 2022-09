Tři zápasy – devět bodů. Fotbalisté Rejšic po sestupu naznačují, že to s návratem do I. A třídy myslí vážně. V Byšicích, kde tým triumfoval 4:0, trenéra Luďka Kokošku potěšil především výsledek. Vítězství označil spíše za vydřené, hra tentokrát nebyla podle jeho představ. Více ve videu, kde okomentoval také start do soutěže a výrazné letní doplnění kádru.