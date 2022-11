Po humorné vložce a mírném zdržení se obě mužstva seznamovala s těžkým terénem. Zamazala prověřil nejdříve tvrdou střelou po zasekávačce ve vápně Pažout, jehož druhý přímý pokus už skončil v síti. Dravý slalom mělnickou obranou po kolmici z hloubi pole zakončil po zemi kolem sedícího brankáře. Zamazal vyrážel Faltovu jedovku z úhlu, ale ve 29. minutě byl po nádherné rychlé kombinaci Honce s Františkem Klímou bezmocný proti střele Jakuba Kasala, kterou mu do protipohybu tečoval vlastní obránce.

Bousov kontroloval hru, ale nevytvářel si mnoho vyložených šancí. „Dnes to nebyla taková divočina jako minule, hráli jsme ze zabezpečené obrany s cílem co nejméně kazit. Pšovku Mělník známe jako kvalitní mužstvo a bylo potřeba se na zápas dobře připravit,“ uvedl domácí trenér Luděk Holub.

„Rozestavení tři pět dva jsme si vyzkoušeli ve středečním přáteláku s mladším dorostem Mladé Boleslavi a celkem to šlo. Míša Horák to zezadu dirigoval, až za stavu 3:0 se hosté dostávali přes naše kraje, proto jsme to přehodili na starý známý čtyřobráncový systém,“ vysvětlil Holub.

„Domácí byli celý zápas jasně lepší, do žádné šance nás nepustili. Měli jsme zbytečný respekt a po prvním obdrženém gólu jsme se báli hrát“, konstatoval hrající trenér Pšovky Jan Studený, který musel krátce po přestávce odstoupit ze hry pro zranění. „Nebylo to ze souboje, podlomilo se mi koleno,“ upřesnil Studený.

Podmáčený terén po sobotním dešti nestihlo sluníčko vysušit a terén trápil hlavně Pšovku. Kromě několika zdravotních důsledků stálo Mihalíkovo uklouznutí i u posledního bousovského gólu. Honc vypíchl míč a po Bělíkově přihrávce napříč opuštěným vápnem zakončil brejk placírkou na zadní tyč opět Pažout. Nejnebezpečnější muž bousovské ofenzívy si tak spravil chuť po sólu, které mu krátce předtím vychytal Zamazal.

V bráně Bousova nastoupil potřetí za sebou přeškolený kanonýr Ondřej Klíma, kterého prověřil až po 70 minutách skákavou střelou Beneš. „Ondra ukončil kariéru v poli a začal nám plnit roli brankářské dvojky. Sýkora má zdravotní potíže, tak teď chytá pravidelně a už se mezi tři tyče zapsal. Jeho výhoda je, že jako bývalý útočník umí nohama,“ řekl bousovský trenér.

Dolní Bousov – Pšovka Mělník 3:0 (2:0)

Branky: 20. a 63. Pažout, 29. Kasal. Rozhodčí: Zuska. ŽK: 1:0. Diváci: 158. Střely na bránu: 7:1. Rohy: 2:4.

Dolní Bousov: O. Klíma – F. Klíma, Mich. Horák, Mir. Horák (80. Ježek) – T. Šolc, Falta (74. Merva), Bělík, Kasal (60. Keszeg), Pavliš – Honc (85. Boško), Pažout (83. J. Šolc).

Pšovka: Zamazal – Beneš, Eder, Studený (51. Havel), Grabmüller – Bursa, Mihalík, Chytil (74. Miřatský), Šára, Šmíd (70. Bláha) – Pokorný.