„Byly to hodně těžce odpracované tři body. Musím uznat kvalitu soupeře v jeho dobré defenzivní činnosti,“ chválil svůj tým i soupeře trenér Sokolče Jan Hlavatý.

„První půlhodinu utkání jsme soupeře zatlačili na jeho polovinu hřiště, ale to bylo tak asi všechno. Byli jsme bezzubí směrem do finální koncovky. Koncem poločasu se hra vyrovnala a i soupeř měl náznaky ohrožení naší branky,“ komentoval Hlavatý bezbrankový poločas.

Do druhého domácí prostřídali směrem do ofenzivy, a to se jim vyplatilo. Právě nově příchozí Peterka uklidil k tyči a mimo dosah brankáře Vrány nakonec vítězný gól. Běžela už 82. minuta a hosty mohlo mrzet, že akci předcházela zbytečná ztráta míče na vlastní polovině hřiště.

„Měli jsme ještě šanci. Jejich gólman stáhl našeho hráče rukama za nohu, to byla jasná penalta. Rozhodčí to ale nepískl. Na druhé straně to pak stejným způsobem kompenzoval. Jsem si jistý, že si toho byl vědom. Na to, že by nám ale rozhodčí ukřivdil, se vymlouvat nemůžeme. Domácí mohli dát čtyři pět gólů, byli lepší,“ pokračoval Kohout.

V nastaveném čase pak přišla ještě druhá radost domácího tábora. Brankář Vrána podpořil v šestnáctce soupeře útočnou sílu při jedné z posledních standardních situací, domácí ale odvrátili a Snop pak ukopl Svobodovi odražený míč tak šikovně, že mohl utíkat na úplně prázdnou bránu.

„Po celý druhý poločas jsme byli jednoznačně aktivnější a náš tlak vystupňovali až v branku Peterky. Děkuji všem svým hráčům, kteří utkání odpracovali velmi dobře a myslím, že zaslouženě zůstaly body doma v Sokolči,“ těšilo kouče vítězného celku.

Úplně posledním zápisem do dějin utkání pak byla červená karta pro hostujícího trenéra Kohouta. Ten si po závěrečném hvizdu ulevil směrem k sudím. Za kritiku bez užití hanlivých výrazů si vykoledoval žlutou kartu, jenže bez komentáře nenechal ani její udělení, takže následovala druhá.

„Něco jsem jim řekl. Tyhle věci by měl napsat i delegát. Utkání se nahrává na kameru, kde se na to každý může podívat. Jejich gólman se na konci sám přiznal, že tam kontakt byl. Nevím, proč to rozhodčí neviděli. To je jejich věc,“ byl trenér Kohout přesvědčený i po opadnutí emocí.

Nyní už se s týmem musí chystat na dalšího silného soupeře. V rámci jedenáctého kola přijede Hřebeč atakující nejvyšší příčky. Hradiště se po jediném bodu z posledních tří zápasů pokusí o třetí výhru. „Bude to těžké. Ale hrajeme doma, kde jsme neprohráli. K remízám bychom měli už přidat i plný zisk a nevidím důvod, proč by to nemohlo být zrovna proti Hřebči. Uvidíme, v jakém budeme rozpoložení,“ uzavřel Aleš Kohout s narážkou, že k dispozici v těchto týdnech nemívá zdaleka kompletní osmnáctičlenný kádr.

10. kolo: Velim – Poříčany 1:0 (20. Jícha), Doksy – Sp. Příbram 4:0 (45., 69. a 85. Nesládek, 25. z pen. Galbavý), Sokoleč – Mn. Hradiště 2:0 (80. Peterka, 90+3. Snop), Hřebeč – Kutná Hora hraje se 19. října, Beroun – Horky n. J. 0:0, Průhonice – Nespeky 2:1 (65. a 90+1. z pen. Hochman – 77. z pen. Burian), Povltavská FA B – Dobříš 5:2 (4., 15. a 39. Tomanec, 12. Tarasov, 29. Hanč – 32. vl. Hromádka, 88. Talůžek), Tuchlovice – Sedlčany 2:1 (23. a 60. z pen. Fitko – 6. Sosnovec)