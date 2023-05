„Hodně nám pomohl gól už v první minutě zápasu. Pak jsme sice trošku usnuli na vavřínech a některé ze soupeřových šancí jsme přežili i se štěstím. Klíčové ale bylo, že jsme šli do kabin za stavu 1:0,“ popisuje průběh utkání bakovský střelec. Podle jeho slov měl soupeř ještě mírný tlak v úvodu druhého poločasu, ale právě Vaňkovy góly ze 60. a 69. minuty přinesly na domácí kopačky potřebný klid. „Pak už se to dohrávalo v naší režii,“ dodává Vaněk.

Ten své dva góly vměstnal po hodině hry do devíti minut. „Při prvním jsem si seběhl pro míč do zálohy, navedl jsem si míč na střed a z dálky jsem to trefil přímo do víka. U toho druhého to zatáhl Pepa Sedláček po křídle a přihrál mi to skoro do prázdné. Tam jde velká část gólu za ním,“ popisuje své dvě trefy autor devíti letošních branek, který ale v minulém kole v Chotětově trenérovi Kamenickému v sestavě chyběl.

„V zápase s Byšicemi jsem si udělal něco s kolenem a minulý víkend mě do hry nepustilo. Teď jsem ho od desáté minuty také cítil a nebylo to stoprocentní. Ale nijak se to nezhoršilo, takže v týdnu mám v plánu regeneraci a na další zápas už budu snad úplně v pořádku,“ vysvětluje svou absenci Matěj Vaněk, který se přes zimu stal v dresu boleslavského Malibu nejlepším střelcem druhé futsalové ligy.

Bakov se díky tříbodovému zisku odpoutal od samotného dna tabulky a poskočil na 13. místo, když pod sebe dostal celek Byšic. Ten má s Bakovem shodný zisk šestnácti bodů. Béčko Velvar má jenom o bod více a na jedenácté Záryby ztrácí Bakov body dva. „Každý bod je pro nás pozitivní, ale ještě je před námi hodně práce. Ale budeme bojovat až do konce a snad to na záchranu bude stačit,“ dodává Matěj Vaněk.