Tomáši, jak náročná byla Valná hromada FAČR v Nymburce? Začala v deset hodin dopoledne a protáhla se do jedné ranní. Jak jste celý průběh zvládal?

V Nymburce jsem byl už od osmi ráno. Vážně to byl maraton. Strašně únavné. Už na Valné hromadě SKFS jsem říkal, že je takový průběh neakceptovatelný. Vše se musí urychlit. V dnešní moderní době jdou nastavit jednotlivé kroky úplně jinak a valná hromada musí trvat maximálně šest hodin.

Zaujalo vás během valné hromady něco zajímavého?

Zaujalo mě, že pořád ve fotbale existují skupiny, kterým nejde primárně o fotbal, ale o funkce a vlastní prospěch.

Předsedou FAČR se stal Petr Fousek, kterého vaše F-evoluce přímo podpořila. Jste s volbou spokojený a čekal jste takový poměr hlasů?

Čekal jsem to. Dokonce jsem měl spočítáno přesně sto sedm hlasů. Nakonec bylo sto šest, jeden lístek z Moravy byl neplatný. Vsadili jsme s Mirkem Peltou, který seděl vedle a měl spočítáno sto sedmnáct pro ně, respektive pro Karla Poborského. Ukazovaly to i prognózy sázkových kanceláří nebo články v médiích. Poborskému se strašně věřilo, ale bohužel pro něj jeho lidé nebyli v tom prostředí. My jsme opravdu jezdili za lidmi a mluvili jsme s nimi. O svých hlasech jsme si byli jistí.

Naopak do Výkonného výboru FAČR se nedostal Vladimír Šmicer. Jak moc velký problém to podle vás je?

Všechny nás to mrzí. Vláďa je symbolem F-evoluce a za půl roku udělal obrovský kus práce. Vím, že u toho to nekončí a Vláďa bude mít ve fotbalové asociaci výsostné místo.

Vy sám jste se poprvé v životě dostal do Výkonného výboru FAČR za české kraje a okresy. Byl jste nervózní? Jak vám bylo během volby?

Bylo to docela zajímavé. Zase jsem si zahrál futsalový zápas na nějaké vrcholné úrovni. (směje se) Přišlo šimrání, ale to správné. Bylo to fajn. Mám takové situace rád. Děkuji všem lidem, kteří mi dali hlas. Nejvíce bych chtěl poděkovat mému skvělému týmu, který jsme za půl roku kolem sebe vytvořili. Jsem na něj strašně moc hrdý. Je neuvěřitelné, co jsme za půl roku pro český fotbal dokázali. Myslím si, že teprve budoucnost ukáže, co vše se událo.

Jakou očekáváte roli ve výkonném výboru?

Nechci předjímat. Zatím jsme se nebavili. V úterý máme první výkonný výbor, kde začneme řešit jednotlivé role.

Dostal jste mandát za kraje a okresy, tak předpokládám, že se budete bít za jejich dobro a prosperitu.

Okresy a kraje se na tohle mohou spolehnout. Budu tady pro ně jako první. Budu otevřený a chtěl bych být vodítkem do fotbalové asociace. Jsem zde pro každého z okresu i kraje.

Je pro vás ideální spojení být členem výkonného výboru co by předseda největšího fotbalového kraje v České republice?

Jsem na to hrdý. Středočeský kraj je největší. Chceme být vlajkovou lodí českého fotbalu. Tímto krokem se znásobila síla Středočeského krajského fotbalového svazu. Máme pro český fotbal několik projektů, které chceme v brzkých měsících ukázat.