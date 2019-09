Druhá Stará Boleslav nečekaně podlehla v I. B třídě Chotětovu, který se konečně dočkal prvních bodů. Oběma celkům chyběli potrestaní brankáři – do domácí brány si stoupl hrající trenér Miroslav Sunkovský, hosté s úspěchem využili Jakuba Bůžka z třetitřídního béčka.

I. B třída: Stará Boleslav - Chotětov | Foto: Karel Jedlička

Snad i proto se obě mužstva soustředila na snahu nepustit moc střel na bránu. Zato hned ta první byla gólová. Kanonýr Tomáš Koníček si do vápna naběhl na Lukášovu přihrávku a své poslední vystoupení v chotětovském dresu před přestupem do Pěčic (za které si zahrál ještě týž den odpoledne) ozdobil trefou po zemi. Druhá rána přišla v poslední minutě: dlouhý výkop brankáře si zpracoval na velkém vápně Ladislav Kořínek, obtočil se kolem obránce a výstavní střelou nadělil gól do šatny.