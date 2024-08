Jivina v loňském roce coby nováček okresního přeboru skončila na třetím místě. Neočekávaně pak přišla nabídka na postup do kraje. "Hráči byli pro, tak jsme do toho šli," říká předseda klubu Jaroslav Houžvic.

Fotbalisté ze severního cípu mladoboleslavského okresu psali v loňské sezoně novou kapitolu ve své kronice. Coby druhý nejmladší fotbalový klub nastoupili ke své premiérové sezoně v okresním přeboru. A hned z toho byla nakonec bronzová medaile, když Jivina ještě po odehraných třech čtvrtinách soutěže dokonce bojovala s Kosořicemi o první místo.

„Šli jsme do sezony jako nováček s respektem. Někteří nám dokonce říkali, ať zůstaneme ve třetí třídě a nepostupujeme. My jsme ale věděli, že tým máme kvalitní. Naším primárním cílem bylo se udržet, ale hned od začátku sezony jsme hráli na vršku,“ vrací se přesně o rok zpět předseda tamního oddílu Jaroslav Houžvic.

Rok se s rokem sešel a jeho tým je opět v roli nováčka v soutěži dosud nepoznané. Třetí místo nakonec při postupu Kosořic, uvolněnému místu v 7. lize a odmítnutí postupu mimo pořadí od druhého Zdětína, znamenalo možnost posunu o patro výš. Poprvé v historii klubu založeného v roce 2002 do krajské soutěže. „My ve vedení jsme z toho měli obrovský strach, vlastně ještě pořád máme, ale devadesát procent hráčů se vyslovilo, že si chtějí I. B třídu zkusit. Tak jsme do toho šli,“ přiznává mírné obavy z naprosto nové situace a soutěže Houžvic.

Největší strach má z toho, aby hráči zvládli novou výzvu v hlavách: „Když se vyhrává, tak je všechno zalité sluncem. Ale teď se může stát, že třeba čtyřikrát v řadě prohrajeme, nebo přijde nějaký velký debakl a na to nejsou naši hráči zvyklí. Třeba se to ale nestane. Kdyby ano, snažíme se s trenéry na to hráče po mentální stránce připravit.“

Právě kádr prošel v létě doplněním a zkvalitněním: „Hlavně jsme chtěli tým rozšířit, takže aktuálně máme k dispozici 21 hráčů. Vrátili se nám z hostování dva hráči z Mukařova, podepsali jsme i jednoho ukrajinského hocha, který doma hrál vyšší soutěže. Z Kropáčovy Vrutice přišel Pavel Jarolím a také odchovanec Pardubic Adrian Nemšovský, který se chce primárně věnovat pískání, ale v době volna by nám mohl hodně pomoci.“

Ve středu si v předvíkendové generálce Jivina osahala krajský fotbal v pohárovém zápase ve Vysoké, kde padla i přes vedení nakonec 1:2. „Domácí prokázali o něco větší zkušenost. My jsme se v horkém počasí v prvním poločase trošku utavili a na konci nám chyběly síly,“ komentuje premiérovou účast v krajském poháru předseda klubu.

Na ten čeká v neděli hned pořádně horký křest ohněm. Na Jivinu totiž přijede jeden z adeptů na postup z Rejšic. „Hned na úvod přijede top tým. Půjdeme si to s nimi rozdat a uvidíme, co se podaří,“ hlásí Houžvic a jedním dechem dodává i ambice do nové sezony: „Ten postup nám spadl do klína asi v nejméně vhodnou dobu, kdy po reorganizaci bude B třída ještě nabitější. Jsme připraveni na všechny scénáře, věřím, že tým je mentálně silný. Chceme se zachránit, ale zároveň si uvědomujeme, že by to byl takový malý zázrak. Ale jdeme se o něj pokusit!“