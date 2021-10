V na jednu bránu hrané první půli visel gól dlouho na vlásku. Po Smetanově skluzu ve vápně vyškraboval Fišerovu střelu robinzonádou Ulman a chotětovský brankář si poradil i s Hlaváčkovou bombou. Ve 36. minutě prodloužil lacino získaný roh Ladislav Hlaváček hlavou na Karla Kozmu, který rovněž myslící částí těla zavěsil do sítě – 1:0.

Obrovská herní převaha domácích, ale výsledek napínavý do posledních chvil. O vítězi okresního derby v 1.B třídě rozhodl neoficiální penaltový rozstřel. Ty byly sice před sezónou zrušeny, ale na kosmonoském kopečku obě mužstva vsítila po gólu ze hry a obě kopala ve druhé půli penaltu. Jenže zatímco chotětovský Lukáš vůbec netrefil bránu, domácí Mašek se krátce nato nemýlil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.