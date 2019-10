V 6. kole fotbalové I. B třídy skupiny D se střetly týmy Jílového a Olbramovic.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Do zápasu lépe vstoupili hosté, když se ve 4. minutě prosadil z rohu Hrstka. Domácí odpověděli v 11. minutě, z pravé strany vyrovnal Štrach. Domácí se tlačili dopředu, vytvořili si šanci, kterou ale neproměnili. Ve 14. minutě domácí vsítili branku. Pro ofsajd ale nebyla uznána, a tak byl stav stále nerozhodný. Domácí ale nemuseli smutnit dlouho, jelikož se 22. minutě z dalekých třiceti metrů trefil Bodlák a otočil tak skóre zápasu na 2:1. Domácí byli nadále lepším týmem a vytvářeli si další šance. Ve 37. minutě se po kombinaci do prázdné brány prosadil Keller, a zvýšil tak vedení už 3:1. Do konce poločasu se již nic nestalo a tak se šlo do kabin za dvougólového vedení domácích.