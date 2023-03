Hradiště v porovnání s druhým okresním zástupcem v soutěži Horkami evidovalo v zimě jen mírný pohyb na soupisce. Pavla Nohýnka pustilo Rejšicím a Adam Knobloch na jaře z větší části upřednostní prvoligový futsal za Plzeň. Krajský přebor naopak zkusí Jan Horák, který hrál v MSK už v dorostu. Do známého prostředí se po zranění a podzimu v Bakově vrátí Jan Bajer. Den před ostrou jarní premiérou v Dobříši byl dotažen příchod Stanislava Pitlouna z Bělé.

„Chtěli bychom se umístit do nějakého šestého sedmého místa a co nejdříve se vyhnout bojům o záchranu,“ cílí na lepší polovinu pořadí předseda MSK Ondřej Knobloch. Dvacet podzimních bodů považuje za dobrý základ, i když…

„Asi jsme měli uhrát alespoň ještě o těch šest bodů více, ale takovou nezkušeností – chybami se to nepovedlo,“ mrzí jej některé zápasy. V těch posledních třech ale do té doby remízový král soutěže neztratil ani bod a vylepšil svou bilanci na pět výher. Na jaře tak má na co navazovat.

Hradiště to ovšem není jen áčko. Zajímavé jaro čeká na podzim neporažené dorostence, před které vedení staví úkol uhájit první místo v I. A třídě a postoupit do krajského přeboru.

Jeden velký počin pak má klub v rámci končící soutěžní přestávky za sebou. Pochlubit se může kompletně zrekonstruovanou dnes už poměrně unikátní dřevěnou tribunou. Na náklady v celkové výši 600 tisíc korun se podařilo získat čtyřsettisícovou dotaci od Středočeského kraje, klub a město zainvestovali po sto tisících korunách.

„Tribunu jsme zachovali ve stejném rázu, v jakém byla v roce 1941 otevíraná,“ těší Ondřeje Knoblocha realizace poslední větší akce tohoto typu po renovaci hlavního hřiště. Opravená tribuna je podle něj důstojnou dominantou jednoho z nejkrásnějších sportovních areálů v Česku. Jarní zápasy MSK jsou to nejlepší příležitostí, jak se o tom přesvědčit…