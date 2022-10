Po minulých výtkách nesměl na lavičku jako trenér, a tak jeho jméno figurovalo mezi náhradníky. Proč ani tentokrát muže s píšťalkou zrovna nechválil? Zlobu odstartoval faul hostujícího exligisty Podaného na Sabola. Střední záložník a autor v té době vedoucího gólu po něm musel ze hřiště a na brzký návrat to zrovna nevypadá. „Po likvidačním zákroku zezadu má přetrhané vazy v koleni. Měla to být jasná červená karta,“ byl přesvědčený Aleš Kohout.

V Chotětově se od dvacáté minuty jen dohrávalo, Bakov zase sám u dna

Zatímco tvůrce hry Sabol je podle trenérových slov nejméně na půlroku mimo, Podaný zápas nejen dohrál, ale v závěru měl hlavní podíl na vítězném gólu, když z přímého kopu posadil míč na hlavu Jana Dolejše. A domácí spílali sudím znovu. „Přímý kop byl vymyšlený. Rozhodčí to stejně jako v Sokolči nezvládl a jeho rozhodnutími jsme přišli o body. Co předvedl, se jen tak nevidí,“ pokračoval v kritice Kohout.

„Za kluky jsem hodně naštvaný. Zasloužili si minimálně remízu. Byli jsme lepší. Dostali jsme sice brzy gól, ale pak jsme to otočili. Udělali jsme pak znovu chybu, ale nedali jsme šance,“ litoval Kohout, jehož tým si přesilovku zahrál v poslední dvacetiminutovce. Martin Dolejš na mokrém terénu uklouzl a musel chytit balón do ruky, aby nešel domácí hráč sám na bránu. Jeho mladší brácha mač paradoxně rozhodl… „Je to škoda, že to tak dopadlo. Z naší strany to byl dobrý zápas, kluci hráli dobře a na remízu měli,“ kabonil se kormidelník Hradiště.

Benátky neuchránila od první porážky ani chycená penalta, Dobrovice vezla kanára

Manažer klubu z Kladenska Štěpán Sádecký s tím, že by rozhodčí - mimochodem až z Královéhradeckého kraje - zápas ovlivnili, rozhodně nesouhlasil. "Strašně by mě zajímalo, jak rozhodčí ovlivnil zápas, když písknul standardku možná 35 metrů od brány na centr mužstvu, které je v deseti. Faul Jakuba (Podaného) byl za mě na žlutou," nechápal zlobu domácích a přidal, že také jeden z hostujících hráčů, konkrétně Matouš Mentberger, zápas nedohrál a je v péči lékařů. "Zákrok nebyl oceněn ani žlutou. Hráč má límec kolem krku," podotkl Sádecký.

Zápas byl v jeho očích hodně těžký. „Museli jsme v posledních dvaceti minutách bránit v deseti, ale zvládli jsme to skvěle,“ těšilo Sádeckého. „Paradoxně když jsme byli v deseti, tak domácí ubrali z aktivity a mohli jsme je potrestat po chybě ve středu hřiště, ale Tomáš Jablonský sólo neproměnil. Naštěstí přišla v podstatě poslední standardka zápasu, krásný centr Podaného a Honza Dolejš hlavou přes celou bránu hlavou nechytatelně rozhodl. Pro domácí kruté, ale my byli odměněni za odvahu hrát i v poslední minutě na vítězství v deseti. Někdy to prostě vyjde, někdy ne,“ usmál se při popisu závěrečných minut Štěpán Sádecký.

11. kolo: Dobříš – Tuchlovice 2:1 (73. Machač, 79. Junek – 86. Jaroš), Nespeky – Povltavská FA B 1:0 (2. Nikrmajer), Horky – Průhonice 1:3 (49. Houžvička – 33. a 75. Štěpnička, 78. Obermajer), K. Hora – Beroun 2:0 (17. Křelina, 30. Kukal), Sp. Příbram – Sokoleč 3:5 (16. Hušek, 19. Morav, 24. Vošmik – 82. a 88. Peterka, 5. Hlaváč, 31. z pen. Snop, 40. Javorek), Poříčany – Doksy 3:0 (21. a 90+2. Dukay, 14. Bím), M. Hradiště – Hřebeč 2:3 (15. Svoboda, 18. Sabol – 7. a 33. Novák, 90. Dolejš), Sedlčany – Velim 4:1 (41. a 58. Sochůrek, 31. Repetný, 50. Matoušek – 53. Ramšák)