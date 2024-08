Jak potvrdil trenér béčka Jiří Kubát, zemětřesení v kádru značně souvisí se spoluprací s klubem Horek, který své áčko stáhlo z I. A třídy a přihlásilo jediný tým do okresních soutěží, konkrétně do přeboru. „Z Horek k nám přestoupil kromě hráčů (Machů, Novotný, Mbah) i manažer Jaroslav Dvořák, který se významně podílel i na dalším doplnění kádru (Blažek, Vlasák, Kohout),“ nastínil na úvod.

„Vědělo se, že už z tak úzkého kádru na konci sezony skončí minimálně čtveřice fotbalistů a další by bez tohoto spojení (další vize) následovali. Tím byla ohrožena vůbec existence B-týmu,“ kvituje dohodu mezi oběma kluby, díky které se mužstvo podařilo zachovat. „Navíc hráči, kteří se k týmu připojili, jsou opravdu na tuto soutěž nadstandardní,“ přidává.

Pro Jiřího Kubáta osobně jde pochopitelně o poměrně velkou změna. „Je to vlastně moje první angažmá mimo Benátky i přesto, že jsem vlastně Benátky neopustil,“ říká a pokračuje: „Samozřejmě si musím zvykat i na trochu jiné tréninkové zázemí, ale pozitiva rozhodně převažují. Jsem rád, že nás místní přijali za své. Navíc překonat zázemí v Benátkách skoro nejde,“ připomíná, že na Horkách tým nejen hraje zápasy, ale i trénuje. Tedy do doby, než na konci října přípravu přesune na novou umělou trávu do Benátek.

V prvním mistrovském utkání nové sezony se podle trenéra podařilo navázat na povedenou přípravu (výhry nad Sadskou 13:0, Litolí 6:1 a Rychnovem 11:1). Hovorčovice odvezly od Jizery porážku 2:6. „V týmu jsou hladoví kluci, kteří chodí trénovat a baví se fotbalem. Tréninková docházka, která je zatím velice dobrá, se projevuje na počtu nastřílených branek a našem herním projevu, který věřím, že se bude ještě pozitivně vyvíjet,“ pochvaluje si trenér Kubát.

Tým považuje za dobře složený nejen věkově. „Kvalita kluků je na tuto soutěž velmi vysoká. Samozřejmě je to jenom začátek. Jak na tom jsme, uvidíme po zhruba pátém kole. Hned v příštím kole nás čekají ještě minulou sezonu A-třídní Klecany,s několika rozdílovými hráči (Bogatkin, Hrdina,…), kteří nás rozhodně mnohem více prověří,“ brzdí přehnanou euforii.

Především směrem do ofenzivy ale má s novými posilami z čeho vybírat. „Přišla výška (Vlasák), rychlost (Kohout) i zkušenost a klid v zakončení (Blažek). Navíc servis v podobě kvalitních míčů by jim měl připravovat špílmachr Machů,“ slibuje si.

Jaká očekávání má od exligisty Jana Blažka, který navíc prostředí horeckého fotbalu zná z dřívějšího působení? „Nebylo by dobré spoléhat pouze na něj. Dlouho byl zraněný a teprve se do toho dostává. Nesmíme na něj tlačit a minutáž mu dávkovat postupně. Každopádně je to ohromně zkušený a na tuto soutěž pořád velmi kvalitní hráč, který, když bude zdravý, nám obrovsky pomůže,“ komentuje Jiří Kubát součást zkušené osy týmu Straka, Machů, D. Zmij, která by tým měla držet a táhnout na hřišti i v kabině.

V otázkách cílů se stále teprve osmadvacetiletý lodivod neschovává za fráze. „Myslím, že se podařilo sestavit takový kádr, který by se měl a musí prát o nejvyšší příčky. Mým osobním cílem je hrát v tabulce nahoře a jelikož směrem dopředu máme obrovskou kvalitu, tak mít nejvíce nastřílených branek v soutěži.“